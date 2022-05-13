快訊

確診補充維生素C幫助修復！專家曝「1吃法＝白吃」 還會帶走體內維生素

當共諜替大陸發展組織？王炳忠、侯漢廷等人二審全無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超勵志！剛果難民當4年保全讀到博士 日做13小時感動貴人

香港01 / 李納德
卡皮亞4年間在停車場當保安繼續學業，現已完成學士及碩士課程，正攻讀博士。 圖／翻攝自twitter@University of Pretoria
卡皮亞4年間在停車場當保安繼續學業，現已完成學士及碩士課程，正攻讀博士。 圖／翻攝自twitter@University of Pretoria

人在異鄉不怕苦，他終於捱出頭來！2018年剛果男子卡皮亞（Fabrice Kapya）到南非尋求庇護，身無分文下在商場停車場當汽車保全，並大膽申請入讀當地大學，一度日做13小時賺取2,000蘭特（約台幣3,700元）月薪去支付學費，工作時掛著學生證提醒自己要堅持。後來他終於遇到貴人，該名商場女常客知道他的故事大為感動，向他捐贈學費，而大學也提供獎學金讓他讀碩士，現時他已成為該校博士生及助理講師，但仍繼續汽車保全工作。

卡皮亞受訪時透露自己的過去，沒有埋怨之餘更感激幫助他的人，尤其記得亡父生前言傳身教，「每天站在停車場，我都會想起我父親，這激勵了我」。

2018年，卡皮亞由剛果到南非比勒陀利亞尋永庇護，他原本在剛果利卡西大學（University of Likasi）取得化學工程學位，其父親曾是一家之主，但過世後爸爸家的親戚奪去他們的一切，他在朋友幫助下才能完成學業，後來他因不滿剛果人權狀況而去了南非。

卡皮亞當到南非時身無分文，只好在商場「Wonderpark Mall」的停車場當汽車保全，日做13小時去維持生活，支付房租及雜費後只剩約900蘭特（約台幣1,700元）。到了8月份，有個朋友建議他應該到普利托利亞大學（University of Pretoria）讀書，他考慮了很長時間，終於被朋友說服，在國際生入學申請截止前2天報名，「那次被取錄是個奇蹟」，因為當地大學普遍先考慮先申請的學生，沒想到工業與系統工程會收他。

卡皮亞4年間在停車場當保安繼續學業，現已完成學士及碩士課程，正攻讀博士。 圖／翻攝自twitter@University of Pretoria
卡皮亞4年間在停車場當保安繼續學業，現已完成學士及碩士課程，正攻讀博士。 圖／翻攝自twitter@University of Pretoria

2019年正式開學，他一邊做汽車保全一邊學習，除了語言障礙，他也從沒讀過工業工程，幸好同學們樂於協助，幫他做筆記，有時同學更給他食物、幫他付交通費及房租。卡皮亞用盡薪水求學，每月在停車場賺2000蘭特，而且平日在停車場照樣掛住學生證提醒自己，工作累到感覺不到腿和腰、身體很痛，但他放假也不會隨便走入商場，因為上學車費已要200蘭特（約台幣370元），每月要支付1000元（約台幣1,800元）還學費，故不上班就難以上學，試過一周不上班，發現幾乎無法生活。

到同年12月時，卡皮亞遇到重要貴人，商場有名女常客知道他的故事後深受感動，決定捐贈1.8萬蘭特（約台幣3.3萬）予他交學費。卡皮亞學費壓力大減，得到更多休息時間。2021年校方提供獎學金讓他讀碩士，同年2月更聘請他當助理講師。今年卡皮亞已開始攻讀博士，校方更容許他擔任講師外繼續在停車場當保全。

當汽車保全4年，申請庇護變博士生，卡皮亞感激校方的幫忙，但他受訪時最感謝的應該是亡父。卡皮亞說爸爸一直希望他接受良好教育，教他做人最重要是有自信，無論情況多艱難，要有做正確事件的決心。他視繼續學業是父親遺下的任務，「每天站在停車場，我都會想起我父親，這激勵了我」。

很多人問他如何克服逆境，他說自己來南非時一無所有，但沒逃避現實，設下目標不停挑戰，現在夢想有天可以成立非牟利組織，幫助更多面對困境的年輕人，贊助他們讀書。

延伸閱讀：

南非酋長開視像會議　全裸妻入鏡秒黑畫面　主席罵爆：正電視直播

真正媽媽！單身婦撫養孤兒女　寧棄婚姻兼留財產　網民淚崩：母愛

文章授權轉載自《香港01》

保全 剛果 薪水

相關新聞

無人應答SOS：日本「知床觀光船事故」人禍解謎

發生在4月23日的知床觀光船事故，是近年來日本最慘重的船難事故。隸屬於知床觀光船旗下的「KAZU ONE」的觀光船，在事發日當天上午10點，搭載了24位遊客，加上船長豐田德幸與一位27歲的甲板員，共26人自北海道斜里町宇登呂港出發，前往知床半島西側海岸線遊覽。

超勵志！剛果難民當4年保全讀到博士 日做13小時感動貴人

人在異鄉不怕苦，他終於捱出頭來！2018年剛果男子卡皮亞（Fabrice Kapya）到南非尋求庇護，身無分文下在商場停車場當汽車保全，並大膽申請入讀當地大學，一度日做13小時賺取2,000蘭特（約台幣3,700元）月薪去支付學費，工作時掛著學生證提醒自己要堅持。後來他終於遇到貴人，該名商場女常客知道他的故事大為感動，向他捐贈學費，而大學也提供獎學金讓他讀碩士，現時他已成為該校博士生及助理講師，但仍繼續汽車保全工作。

一個人需要多少朋友？美研究曝「這數目」最有益健康

從科學角度看友情！一個人究竟需要多少朋友才足夠？過去有心理學家指出，孤獨有害身體健康，致命程度相當於每天抽15根菸，雖然至今多項研究仍無法給出準確數量，但發現擁有3至6個摯友最有益身心健康，過多過少都不好。 紐約時報報導，多年下來，美國人似乎愈來愈沒朋友，而這趨勢在疫情間變得更嚴重。30年前，僅3%美國人向蓋洛普民調機構（Gallup Poll）表示，他們沒有親密朋友；2021年時，一項線上民調顯示此一比例為12%；受到疫情影響的一年後，年齡介於30至49歲的受訪者中，有13%的女性和8%的男性表示她們與大多數朋友失聯。

黑海海豚疑因戰爭死亡率升 土耳其學術單位籲調查

近期在土耳其黑海沿岸擱淺或死亡的海豚數量「異常地增加」。科學家分析，這可能是俄烏衝突造成的水下噪音所致。土耳其海洋研究基...

照護機構疫中「樂事」 給長者的線上演出

為了阻斷COVID-19病毒傳播，加拿大也曾對老人照護中心祭出謝絕訪客的禁令，當時讓身在其中的Jack Long希求卻不可得的掛念之一，就是音樂會。

俄國版「殺人回憶」 電影重返蘇聯黑暗時代

適逢塔可夫斯基（Андрей Тарковский）90歲誕辰，今年金馬奇幻影展也放映了其名作《飛向太空》（Солярис, Solaris），至今他仍然以各種方式存在於影迷心中，再現於新世代導演的作品中，《極惡無間》（Казнь, The Execution）便是其一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。