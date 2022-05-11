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20歲女疑遭鄰居性侵棄屍花園 母聽到「媽救我」以為搞錯釀遺憾

香港01 / 記者喬納森／報導
巴西發生1宗令人髮指的性侵殺人案，20歲少女外出幫媽媽買菜後一去不返。示意圖／Ingimage
巴西發生1宗令人髮指的性侵殺人案，20歲少女外出幫媽媽買菜後一去不返。示意圖／Ingimage

巴西發生1宗令人髮指的性侵殺人案，20歲少女外出幫媽媽買菜後一去不返。其間母親聽到鄰居住處曾傳來女子的悽厲呼救聲，「媽媽，救命！」，但當時趕著外出不以為意，其後回家只見女兒的單車及蔬菜被扔在地上，才知出事。母親四處找尋，並曾到鄰居家中找尋女兒下落，而屋內當時正播放色情影片，她找遍全屋也沒有女兒蹤影，於是報警，該名鄰居亦在她離開後逃去無蹤。最後警方在該鄰居的花園掘出女兒屍體，遺體有被性侵的痕迹。對於未能及時救回女兒，母親深感自責悲痛不已。涉事鄰居亦被警方通緝，案件仍在調查當中。

死者為20歲巴西女子Thuane da Silva Machado，今年5月2日幫母親外出買蔬菜，自此沒有再回家。女兒出門後，她的母親Simone Carla da Silva曾聽到鄰居住所傳來女子的驚慌求救聲，「媽媽，救命！」但由於母親正趕著出門，她以為自己聽錯而不以為意。半小時後母親回家，卻發現女兒遲遲未返，才意識到剛才聽到呼救聲就是女兒發出。

母親立即衝到鄰居家中搜尋，鄰居讓她進入屋內，但她找遍全屋也沒有女兒蹤影，而當時屋內正播放色情影片。母親心知不妙，離開鄰居家中後立即報警。而該名鄰居亦在她離開後，騎機車逃去無蹤。

警方到場搜遍全屋也並無發現，當天晚上才在鄰居住處的花園掘出死者屍體，檢驗遺體發現有被性侵痕迹。對於女兒曾向她奮力呼救，卻錯失救回她的機會，母親感到內疚及心痛不已。

據悉，涉事鄰居曾有暴力紀錄，有毆打妻子前科，剛搬來不足一個月便懷疑犯下這宗性侵殺人案，當地警方現正通緝他，案件仍在調查中。

死者為20歲巴西女子Thuane da Silva Machado，被發現埋屍鄰居屋內花園。圖／網路圖片
死者為20歲巴西女子Thuane da Silva Machado，被發現埋屍鄰居屋內花園。圖／網路圖片

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文章授權轉載自《香港01》

巴西 性侵

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