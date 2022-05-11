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澳洲夏季熱浪來襲 大堡礁91%珊瑚白化

中央社 / 雪梨11日綜合外電報導
根據澳洲政府最新的監測報告，澳洲持續的夏季熱浪，讓大堡礁91%的珊瑚白化受損。美聯社
根據澳洲政府最新的監測報告，澳洲持續的夏季熱浪，讓大堡礁91%的珊瑚白化受損。美聯社

根據澳洲政府最新的監測報告，澳洲持續的夏季熱浪，讓大堡礁91%的珊瑚白化受損。

這是大堡礁（Great Barrier Reef）珊瑚有史以來第1次在反聖嬰現象（La Niña）的氣候週期中白化，因為在反聖嬰現象出現時，一般來說海水溫度都會較低。

「大堡礁快照」（Reef Snapshot）報告，提供了大堡礁這個世界上最大珊瑚礁系統，自2016年以來經歷第4次「大規模白化」造成損害的相關細節，這次白化是在3月首度被披露。

報告警告說：「氣候變遷正在惡化，而大堡礁正經歷其帶來的影響。」

10日晚上發佈報告的大堡礁海洋公園管理局（GreatBarrier Reef Marine Park Authority），在2021年9月到2022年3月間，對被列為世界遺產的大堡礁進行大規模調查。

他們發現從去年12月該水域開始變暖後，大堡礁3個主要區域都經歷白化。

雖然白化的珊瑚仍然活著，且受影響不嚴重珊瑚礁可能會恢復，但報告表示，「嚴重白化珊瑚會有較高的死亡率」。

報告指出，在展開調查的719個珊瑚礁中有654個，或91%，呈現某種程度珊瑚白化現象。

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