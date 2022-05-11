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不是因為病毒！甲烷濃度比恐龍時代還高 牛竟然也要戴上口罩

商業周刊 / 邱韞蓁
牛戴上專門減甲烷的口罩。 (來源：ZELP官網)
牛戴上專門減甲烷的口罩。 (來源：ZELP官網)

摘要

1. 牛是甲烷排放大戶，甲烷造成的溫室效應，更是同體積二氧化碳的八十四倍。英國新創公司ZELP發明牛隻專用口罩，能將牛打嗝產生的甲烷，削減到約原來一半。

2. 加拿大環境數據公司GHGSat在加州一處養牛場，成功以太空衛星偵測到牛打嗝釋出的甲烷。畜牧業的甲烷排放量有了精確數字，就能為養牛業訂定可執行的減碳目標。

你沒聽錯——從今天起，牛也要戴口罩！不是為了防範COVID-19，而是為了減甲烷救地球，讓牛隻不再淪為全球暖化的幫兇。

為了減少全球甲烷排放量，英國新創公司ZELP發明了牛隻專用口罩。今年四月底，這項發明榮獲了英國查爾斯王子、蘋果前設計師艾夫（Jony Ive）合作推出的Terra Carta環保項目首屆氣候設計獎。

因為甲烷造成的溫室效應，是同體積二氧化碳的八十四倍；而牲畜以牛群為首，排放的甲烷量在美國就排名第二，僅次於石油與天然氣產業。要減緩全球暖化，就必須對牛的排氣對症下藥。

只要幫牛戴上口罩，就能將牛產生的甲烷，削減到約原來的一半。因為比起牛放屁，牛打嗝才是釋放甲烷的最主要管道，占比高達九五％。原理是在口罩中加入催化劑，先把甲烷轉化為二氧化碳和水蒸氣，再釋放至大氣中。

為了讓飼養的農家，固定為每隻牛支付年費，預計先在歐洲推出訂閱服務；美國農業巨頭嘉吉公司（Cargill），目前已經開始測試該產品。ZELP執行長諾里斯（Francisco Norris）表示，口罩技術仍在優化，預計明年即可上市，投入商業化使用。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（ＩＰＣＣ）報告指出，甲烷在大氣中的濃度，正創下八十萬年來的新高，比恐龍存活時代還多。全球有十六億頭牛，但一頭牛到底會嗝出多少甲烷？這問題卻難倒了科學家，需要出動太空衛星來解答。

《CNN》報導，加拿大環境數據公司GHGSat在加州一處養牛場，成功以太空偵測到牛打嗝釋出的甲烷。該地光是今年二月二日每小時釋出的甲烷量，就上看六百六十八公斤；若持續排放一年，總甲烷量相當可為超過一萬五千戶家庭供電。

「畜牧的甲烷排放量難以測量，但需要精確數字，才能為養牛業訂定可執行的減碳目標，」該公司解釋，將把數據提供給聯合國旗下的國際甲烷排放觀測站，未來畜牧業有更大機會落實減碳。

參考來源：BloombergReutersCNNWBUR

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

口罩 減碳 溫室效應 暖化

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