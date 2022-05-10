快訊

煎熬72小時！確診童發燒40.5度 屏東媽自力照顧被封「地表最強」

中職／郭俊麟6局優質先發獲0分相挺 悍將吞最速20敗

疑似發燒昏迷…新北14歲國中生10樓墜落 口鼻出血不治身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暈船愛上42歲炮友！女子戳穿保險套想「偷精」懷孕 下場慘了

香港01 / 布萊恩
性伴侶通常關係止步於有性無愛，惟德國1名39歲女性卻無法「抽身」愛上「炮友」，竟在上床前偷偷戳穿保險套。情境示意圖。圖／Ingimage
性伴侶通常關係止步於有性無愛，惟德國1名39歲女性卻無法「抽身」愛上「炮友」，竟在上床前偷偷戳穿保險套。情境示意圖。圖／Ingimage

性伴侶通常關係止步於有性無愛，惟德國1名39歲女性卻無法「抽身」愛上「炮友」，竟在上床前偷偷戳穿保險套，想藉懷孕留住男子發展正式關係。不過男「炮友」得知後當場氣炸，把女方告上法庭，最終女子性侵罪成被判6個月有期徒刑，下場慘淡。

綜合外媒報導，德國1名39歲女子於2021年開始與42歲男性建立「性伴侶」關係，會定期見面及發生性行為。不久後，女子漸漸愛上這名男「炮友」，想要有「深層聯繫（deeper connection）」，她終於想到一道計策，就是在未經男方同意下，偷偷把保險套戳穿，想「生米煮成煮飯」靠懷孕迫使男方發展正式關係。

可是計劃不似預期，女子始終未有成功懷孕，她心中又生一計，透過WhatsApp向男子承認自己戳穿保險套，又謊稱自己已懷孕。不過男子未有受落，反而氣得把女子告上法庭。

女子最終性侵罪成立，被判6個月有期徒刑。法官指出，調查該案是否構成「強姦」後，又看了有關「stealthing（盜竊、潛行、秘密行動）」的案例判刑，即「在未經另一半同意下在性交過程中脫下保險套」，最終以性侵判罪，將成為未來同類案件可援引的判例。

法官又說，雖然這種違法情況通常是男性一方偷偷除下或戳穿保險套，惟「該規定也適用於相反情況」，在男性不同意或不知情下使保險套無法正常使用也屬是違法，強調「對方說不要就是不要」。

延伸閱讀：

4人同床見表弟與女友親熱　賤男硬上13歲女「軟掉」事敗下場慘了

中學小情侶拍拖裸聊　分手後男方屢以裸照求性交　認刑恐等罪候判

文章授權轉載自《香港01》

保險套 懷孕 性侵

相關新聞

暈船愛上42歲炮友！女子戳穿保險套想「偷精」懷孕 下場慘了

性伴侶通常關係止步於有性無愛，惟德國1名39歲女性卻無法「抽身」愛上「炮友」，竟在上床前偷偷戳穿保險套，想藉懷孕留住男子發展正式關係。不過男「炮友」得知後當場氣炸...

最年輕考古學家？英6歲男孩海邊挖貝殼 竟挖出史前巨齒鯊遺骸

海邊挖貝殼也能挖到寶！英國一名6歲男孩和父親到海邊遊玩，沒想到在尋找貝殼的過程中，發現一顆鯊魚牙齒，經專家鑑定之後，竟顯示牙齒應屬於300萬年前早已滅絕的巨齒鯊。

僅16%亞裔男自認完全融入職場 所有族裔中墊底

貝恩顧問(Bain & Company)研究顯示，亞裔在各國職場的「融入」比率低，但不再避談所面臨的挑戰且開始表達需求和...

菲律賓總統大選：小馬可仕狂勝嚇死自由派？

小馬可仕驚人票數：2022菲律賓總統大選，已篤定由獨裁者之子小馬可仕（Bongbong Marcos）與杜特蒂之女薩拉（Sara Duterte）將成為菲律賓未來六年的正副總統。正式的官方計票結果預計在5月底才會公布，但本屆大選小馬可仕陣營的得票太過懸殊，總計大約6,570 萬選民，截至10日的清晨，已有94.23%的選區已經開票完成，小馬可仕囊括約 3,001萬5,540 張選票，得票率高達58.86%，為對手萊妮（Leni Robredo） 1,430萬9,524 萬票的兩倍之多，小馬可仕贏得壓倒性勝利。

普立茲獎揭曉 邁阿密前鋒報獲突發新聞獎

普立茲獎（Pulitzer Prize）主辦當局宣布，「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）因報導公寓大樓倒...

示警生育率問題嚴峻 馬斯克：日本將不復存在

特斯拉執行長馬斯克一則講「日本終將不復存在」的推文，9日引發大批網友的嘲諷和怒罵，不過多數網友痛批的對象並不是馬斯克，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。