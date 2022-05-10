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最年輕考古學家？英6歲男孩海邊挖貝殼 竟挖出史前巨齒鯊遺骸

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名6歲男孩在海灘尋獲史前巨齒鯊的牙齒。示意圖／Ingimage
英國一名6歲男孩在海灘尋獲史前巨齒鯊的牙齒。示意圖／Ingimage

海邊挖貝殼也能挖到寶！英國一名6歲男孩和父親到海邊遊玩，沒想到在尋找貝殼的過程中，發現一顆鯊魚牙齒，經專家鑑定之後，竟顯示牙齒應屬於300萬年前早已滅絕的巨齒鯊

綜合外媒報導，英國一名6歲的男孩薩米·謝爾頓（Sammy Shelton），與父親前往薩福克郡（Suffolk）一處海灘（Bawdsey Beach）旅行時，發現了一顆長約10公分的鯊魚牙齒。

薩米的父親彼得·謝爾頓（Peter Shelton）表示，當時父子倆原本正在海灘找貝殼，沒想到卻尋獲珍寶，「它很大而且很重，我知道它是什麼，但直到我把它帶到海灘上的其他人面前，我才意識到它的重要性」。

之後，東英吉利大學（University of East Anglia）的進化生物學家本·加羅德（Ben Garrod）收到照片，指出這顆牙齒屬於巨齒鯊，被視為有史以來最大的鯊魚，也是專業的捕鯨者。加羅德引述科學家估計的數據，巨齒鯊的身長能長至18公尺，體重則能重達60噸。在當時，水中的其他生物與其相比相形見絀。報導指出，巨齒鯊約在2200萬年前開始活躍，並在大約300萬年前滅絕。

加羅德也說，巨齒鯊的牙齒在英國海岸線周圍並不常見，且薩米找到的這顆牙齒外觀沒有太多損害，這種情況很少見。對於薩米的發現，加羅德認為這是一件大事，「整個古生物學界都會對此感興趣」，並說自己從小也一直在尋找巨齒鯊的牙齒，也曾到過同一海灘（Bawdsey Beach），但依舊沒找到。

而彼得表示，目前薩米非常依戀這顆牙齒，每晚睡覺都要放在床邊。也將這顆牙齒帶到學校與同學分享他的「戰果」。

鯊魚 英國 牙齒

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