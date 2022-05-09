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澳洲44歲女殺死交往10年男友 死前砍下他生殖器
澳洲墨爾本一名44歲女子潔思敏(Jasmine Everleigh)持刀殺死交往10年的61歲男友薩基斯(Sarkis Abboud)，甚至切下他的生殖器，此外她也刺死59歲的好友薩米爾(Samir Esbeck)。
根據每日郵報報導，潔思敏與薩基斯交往10年，近日卻持刀殺死薩基斯，報導指出，薩基斯的生殖器在死亡前被切斷，他們的朋友薩米爾也被刺傷，並在送往醫院途中死亡。潔思敏事後在一輛電車上被捕，並因為輕傷被送往醫院就醫，目前遭控訴兩項謀殺罪。
從道路上的監視器可見，潔思敏穿著沾滿鮮血的鞋子穿過街道及小巷，並在幾條路上及遊樂場上留下1.5公里的血跡，目前警方正在偵辦該案，封鎖案發公寓。警方在現場附近約350公尺處的脫衣舞俱樂部發現一名人員也被膠帶封住。
薩基斯的女兒在網上發文悼念父親，她表示，「我的父親是我的英雄，一個充滿愛心的丈夫和家人的兄弟。知道我再也見不到他了，我的心感到空虛，爸爸，我愛你」。
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