33歲男模仿A片綁架OL囚禁屋內 連日強上「想把她變性奴隸」

2008年，日本東京發生了震驚社會的「江東公寓神隱殺人事件」。嫌犯在出於性慾的目的下，跟蹤被害者女性並闖入對方家裡，最後演變成殺人分屍的事件，手段極其兇殘，令人不寒而慄。

根據日本媒體「文春Online」報導，事件發生在2008年4月18日。當時33歲，住在某公寓九樓邊房的男性星島貴德，襲擊了一位住在同公寓樓層的上班族女性。星島趁著該女回家的時候，闖進了被害者的屋子裡，將對方打昏綁架到自己的家中。

事後因為被害者姐姐發現妹妹失聯，於是向警方提出搜索票，卻發現妹妹住宿的公寓空無一人，並且現場還遺留有血跡。星島發現警察開始有動作之後，決定將受害者割喉殺害，並將受害者的屍體分屍，經過清洗後，藏匿在家中的冰箱、紙箱之中。

隨後，警方到星島家中搜索，但在星島巧妙的掩飾之下，剛好沒有搜到裝有遺體的箱子。但之後警方在被害者家中，發現兇手的指紋，進一步調查後，更從星島家中驗出被害者的DNA，這才抓到星島犯案的證據。

星島在法庭上向檢察官供稱，因為受到A片的影響，所以綁架到殺害的那幾天，都不斷在強暴女方，以為只要這麼做，就可以讓受害者產生性愛成癮的狀況，成為他的性奴隸，最後甚至發展成戀人關係。如此荒謬的想法，最終還演變成殘忍的兇殺案，最後被法官判決無期徒刑。