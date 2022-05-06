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日名校足球隊爆醜聞 教練多次動粗「對學生迴旋踢、踩球員的臉」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本高中足球部爆出教練毆打、迴旋踢學生的影片。圖擷取自youtube
日本高中足球部爆出教練毆打、迴旋踢學生的影片。圖擷取自youtube

日本體育教育給人嚴謹、刻苦的形象，但在看似正向的背後，卻也掩蓋了許多隱藏的問題。最近就有日本高中的足球社傳出暴力事件，引起輿論的注意。

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，近期在社群網站上，出現一段熊本縣名校秀岳館高中的影片，內容是該校30多歲的足球隊教練，強迫學生站在一張桌子旁邊，以拳頭毆打、還對社員迴旋踢的過程。在影片公開之後，馬上引起了軒然大波，警方也介入展開調查。

擔任秀岳館足球隊總教練的段原一詞，在事發初期還不認為有什麼問題，並上節目辯護，說自己才是事件的被害者，有問題的是那些把暴力影片外洩的學生。結果這些話變成火上加油，讓批判的聲音越演越烈，使得校方及段原教練不得不於近期再度出面，替過去的不當言行致歉。

經過調查，秀岳館足球隊在過去兩年間，就發生過至少25件來自教練或職員的暴力行為，其中有24件來自於各個足球教練們，學生之間也有13件暴力衝突發生，總計造成8人受傷。身為總教練的段原，也被指控在過去踩踏學生的臉、腳踢學生大腿、毆打胸部等等行為，但他自己出面否認，也表示不清楚其他教練的暴力行為。

總教練段原雖然出面道歉，但否認自己的暴力行為，也表示不清楚其他教練是否有毆打學生。圖擷取自youtube
總教練段原雖然出面道歉，但否認自己的暴力行為，也表示不清楚其他教練是否有毆打學生。圖擷取自youtube

網友們則認為「這絕對只是冰山一角，校方應該好好整頓了」、「不能因為成績好就把暴力行為正當化」、「日本學校體育教育也怪怪的」、「啊那個30多歲打人的教練不公布姓名嗎」、「就算真不知道其他教練的暴力行為，那也是總教練的失職啊」、「很多時候這種暴力行為，都會用『是為了學生好』當理由掩蓋」、「只有無能的教練不用暴力就不會教」。

足球 日本 體育

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