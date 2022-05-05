星級飯店上太空 2025年可落成

太空上的旅館比照豪華飯店，盼打造頂級商業交流圈！太空公司Orbital Assembly透露太空旅館的新計劃，包括最快2025年就能成立「新概念先鋒站」，預計為能容納28人的太空艙空間，最終盼能打造成太空「商業圈」，讓商務客或旅客在太空喝酒談生意，強調「不會因為是太空環境，導致客戶有糟糕的住宿體驗」。

全新太空商業圈

《CNN》報導，太空旅館的藍圖早從2020年就出現，外型如甜甜圈的模樣，中間有附設電梯的軸線進行連接，並利用旋轉產生的引力，每 90 分鐘繞地球一周。

而太空旅館的模樣將以地球上的豪華飯店為藍本，透過設計可以看到，除了電影院、水療中心與觀景室等場地外，內部裝潢也相當具有未來感，搭載獨立的吊艙，並與旋轉摩天輪裝置相連。

而Orbital Assembly目前致力於打造的太空旅館，不僅是僅供1、2個住宿的艙房，是能夠計劃能同時容納400人的太空站「航海站」，預計在2027年就能正式開放。該公司透露，可容納 28 人的「概念先鋒站」，預計在短短三年內就能夠使用。

運營太空商業圈

概念先鋒站的魅力在於搶先體驗，Orbital Assembly執行長阿拉托雷說，民眾將會開始更大規模、更快飛上太空。他指出，目標是運營一個「太空商業圈」，如「航海站」與「概念先鋒站」上的辦公空間也將進行出租，盼吸引更大量的投資，因為許多「近期目標都相當依賴資金挹注。」

但太空旅行仍是令人難以負擔的昂貴，許多人恐一輩子都與天空旅行無緣。阿拉托雷認為，隨著太空旅遊與科技的興起，相關成本與經濟障礙都會慢慢消失。他強調，公司目標一直是「讓大量的人能夠在太空中生活、工作和茁壯成長」

阿拉托雷透露，豪華飯店的藍圖是向鬼才導演庫柏力克的電影《2001：太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）致敬。他認為，儘管庫柏力克在電影中的目標是凸顯技術與人性之間的鴻溝，但影片中乾淨、無菌的空間站還相當吸引人的。」

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