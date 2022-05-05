蛋蛋哀傷！日本「香蕉滑梯」藏陷阱 男童慘受「男人最痛」翻滾落地

設計講究創意，但只講求破格卻沒顧及用家安全，隨時變成傷人陷阱。日本1名母親早前在Twitter貼圖指出，日本公園名物「香蕉滑梯」暗藏危險，由於滑梯呈三岔口造型，一旦小朋友猶豫不決，雙腿張開滑下時，胯下就有機會撞向分隔位置，如果是男童，恐怕會承受「男人最痛」。

該款滑梯遍布日本多個公園，帖文引來多位媽媽認同，甚至有人上載影片回應，可見其年幼兒子沿「香蕉滑梯」瀡下來，卻輕撞分隔位置，不但未能如願瀡到地，反而身體失去平衡，整個人隨即凌空向前翻滾，背部落地，嚇到母親尖叫，手機劇烈晃動，短短3秒驚心動魄，不幸中之大幸是男童最終並無大礙。

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文章授權轉載自《香港01》