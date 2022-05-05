心寒！母目擊護士摔死新生兒 卻遭摀嘴恐嚇是「死胎」
嬰兒出生是父母最大的禮物，但印度近日卻發生離譜初生嬰兒死亡案件。印度北方邦一名產婦指控，她在當地一家醫院誕下小孩後，目睹護士手滑把孩子摔死，而醫護人員為了隱瞞，當場摀住女子嘴巴不讓她尖叫，並威脅她閉嘴，更欺騙指嬰兒本來就是「死胎」。醫院事後否認事件，但驗屍報告顯示，嬰兒死於頭部受創，目前警方已起訴涉事護士。
綜合當地媒體報導，事發4月19日，女子丈夫表示，當日他帶妻子到一所私家醫院，妻子開始出現陣痛並於晚上分娩。他之後被醫護人員告知，妻子誕下的是死胎，令他感到奇怪，因妻子曾向他說分娩正常，「當時嬰兒還活着」。
丈夫引述妻子說，她看到一名護士抱着嬰兒時沒用毛巾，結果護士手滑把嬰兒摔在地上。妻子目擊事件驚慌失措並開始尖叫，護士及其他醫護人員立即摀住她的嘴阻止尖叫，並威脅她閉嘴。丈夫指出，妻子事後有創傷後遺症，正接受治療。
當地警方已介入調查，醫院則否認指控，稱沒有發生過上述事件。不過驗屍報告證實，嬰兒是死於頭部創傷。警方目前以疏忽、恐嚇、蓄意傷害造成死亡罪起訴相關醫護人員。
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文章授權轉載自《香港01》
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