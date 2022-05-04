隨海平面一同上升！全球第一座漂浮城市 將落腳南韓釜山
摘要
1. 漂浮城市「Oceanix Busan」獲得聯合國人居署認證，將成為防洪基礎建設，隨著海平面一同上升，同時在食物、能源和水上，達到自給自足。
2. 釜山之所以能成為試點城市，是因它人口高達340萬人，是韓國第2大城、全球第6大港口；同受海平面威脅的荷蘭鹿特丹，人口僅約62萬人。
全球首座上萬人居住的水上漂浮城市，即將落腳韓國釜山！人類若能在海上生活，是否能成為暖化危機的解方？
全球暖化日趨嚴峻，過去140年來，海平面上升了約9英寸（約23公分），近25年即占3分之1。尤其印度加爾各答、越南胡志明市、義大利威尼斯等濱海大城市，未來10年岌岌可危。
這座選在釜山試點執行的漂浮城市，名為「Oceanix Busan」，目標是成為防洪基礎建設，隨著海平面一同上升，同時在食物、能源和水上，達到自給自足。
最初在2019年，由美國海洋永續設計公司Oceanix與丹麥建築師事務所BIG（Bjarke Ingels Group）等聯合提案，並獲得聯合國人居署認證與支持。去年11月，聯合國攜手Oceanix，和釜山當局正式簽約；今年4月，旋即公布城市原型設計方案，預計明年就會開始動工。
「我們不能用昨天的工具，來解決今天的問題，」聯合國人居署執行主任謝里芙（Maimunah Mohd Sharif）表示。聯合國選擇釜山，不只因為它是韓國第2大城，僅次與首都首爾，同時是全球第6大港口；也因為它的人口高達340萬人，相較同受海平面威脅的荷蘭鹿特丹，人口僅約62萬人。
漂浮城市長怎樣？《新聞週刊》報導，它的規模將逐漸擴大，容納人數將越來越多。
首先會分為3塊互相連通的社區平台，共可容納12,000人、總面積約為6公頃，分別用於生活居住、旅遊休憩和研究用途。未來將進一步擴展為20塊平台，屆時容納人數大增至10萬人。
此外，它主打完全永續，提供所有居住者所需的食物、能源和水。
能源不只透過太陽能板產出，零廢棄與循環系統也把廢物轉換為能源、農業原料。糧食方面，則藉由無土耕種等方式，穩定供應有機農產食品。每滴雨水會經過處理與回收，以產出淡水。
最後，為了適應海洋，建築原料使用的名為Biorock的生態岩石，比水泥更堅硬，卻又具有浮力，隨時間演變會越來越堅固。未來在海上生活，已不再是天方夜譚。
參考來源：Newsweek、UN-Habitat、CNBC
【延伸閱讀】
·氣候變遷法草案出爐—要收碳費、管效能，好麻煩？但它是企業們面對淨零時代的生存指南
·這家新創用1天時間 把老建物變成「零碳排」的房屋！·快篩實名制上路！快篩試劑哪裡買？怎麼買？一次解答·從製鞋機斜槓到半導體！千附如何翻身「護國群山」
※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言