隨海平面一同上升！全球第一座漂浮城市 將落腳南韓釜山

摘要 1. 漂浮城市「Oceanix Busan」獲得聯合國人居署認證，將成為防洪基礎建設，隨著海平面一同上升，同時在食物、能源和水上，達到自給自足。 2. 釜山之所以能成為試點城市，是因它人口高達340萬人，是韓國第2大城、全球第6大港口；同受海平面威脅的荷蘭鹿特丹，人口僅約62萬人。

全球首座上萬人居住的水上漂浮城市，即將落腳韓國釜山！人類若能在海上生活，是否能成為暖化危機的解方？

全球暖化日趨嚴峻，過去140年來，海平面上升了約9英寸（約23公分），近25年即占3分之1。尤其印度加爾各答、越南胡志明市、義大利威尼斯等濱海大城市，未來10年岌岌可危。

這座選在釜山試點執行的漂浮城市，名為「Oceanix Busan」，目標是成為防洪基礎建設，隨著海平面一同上升，同時在食物、能源和水上，達到自給自足。

最初在2019年，由美國海洋永續設計公司Oceanix與丹麥建築師事務所BIG（Bjarke Ingels Group）等聯合提案，並獲得聯合國人居署認證與支持。去年11月，聯合國攜手Oceanix，和釜山當局正式簽約；今年4月，旋即公布城市原型設計方案，預計明年就會開始動工。

「我們不能用昨天的工具，來解決今天的問題，」聯合國人居署執行主任謝里芙（Maimunah Mohd Sharif）表示。聯合國選擇釜山，不只因為它是韓國第2大城，僅次與首都首爾，同時是全球第6大港口；也因為它的人口高達340萬人，相較同受海平面威脅的荷蘭鹿特丹，人口僅約62萬人。

漂浮城市長怎樣？《新聞週刊》報導，它的規模將逐漸擴大，容納人數將越來越多。

首先會分為3塊互相連通的社區平台，共可容納12,000人、總面積約為6公頃，分別用於生活居住、旅遊休憩和研究用途。未來將進一步擴展為20塊平台，屆時容納人數大增至10萬人。

此外，它主打完全永續，提供所有居住者所需的食物、能源和水。

能源不只透過太陽能板產出，零廢棄與循環系統也把廢物轉換為能源、農業原料。糧食方面，則藉由無土耕種等方式，穩定供應有機農產食品。每滴雨水會經過處理與回收，以產出淡水。

最後，為了適應海洋，建築原料使用的名為Biorock的生態岩石，比水泥更堅硬，卻又具有浮力，隨時間演變會越來越堅固。未來在海上生活，已不再是天方夜譚。

參考來源：Newsweek、UN-Habitat、CNBC

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