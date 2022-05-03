快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

火箭推進器回收新法 直升機空中攔截成功

中央社 / 華盛頓2日綜合外電報導

航太科技公司「火箭實驗室」測試一種回收多次太空任務火箭來降低成本的新方法，用直升機在空中接到一節重回大氣層的火箭推進器，雖然推進器之後落海，似乎仍算部分成功。

為降低送物品上太空的成本，總部位於美國加州長灘的火箭實驗室（Rocket Lab USA Inc）勇於嘗試。這次測試使用了降落傘及以直升機吊掛的長纜繩，試圖達成公司一大里程碑。

根據太空新聞網站Space.com與路透社，火箭實驗室4層樓高的電子（Electron）推進器，在格林威治時間22時50分於紐西蘭升空，以將34枚衛星送上軌道。隨後推進器墜落通過大氣層，並撐開許多降落傘來減緩下墜速度。

在南太平洋上空紐西蘭沿岸不遠處，兩名飛行員駕駛一架底部掛著垂直長纜繩的直升機，飛到推進器上方，再用纜繩上的鉤子勾住降落傘的繩子。當時推進器以時速35公里的速度落下。

從公司直播可以看到，直升機的纜繩接上連結推進器的繩子，這讓該公司長灘控制中心內的工程師響起了掌聲與歡呼。

但工程師的歡呼聲隨後變成了嘆息，因為直升機駕駛被迫放開那個火箭推進器，任由它墜入太平洋。該公司發言人後來證實，他們發現與先前測試時「不同的負載特性」。

測試若完全成功，火箭推進器應該會被帶回陸地或接駁船，而不會接觸到海水。

火箭實驗室執行長貝克（Peter Beck）在推特（Twitter）寫道：「沒什麼大不了，火箭安全降落，現在正由船隻運載。」

目前無法立即得知火箭實驗室是否打算重複使用那個推進器。

火箭 直升機 太空

延伸閱讀

科研火箭發射因強風延明天 科技部：穩健安全為最大考量

屏東旭海3日發射火箭因天候宣布延後一日 最佳觀賞點在這

影／首枚飛行導控混合燃料火箭 陽明交大團隊明晨測試

他上山狩獵失聯20小時 勇消陪過夜直升機吊掛脫險

相關新聞

美國星巴克祭「新招」聲援強尼戴普 瞬間賺進大把小費

隨著強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的家暴案愈演愈烈，許多民眾紛紛用實際行動聲援強尼戴普。先前美國就有女子牽著脖子上掛有「強尼，我們與你同在」字樣的羊駝到法院外為他加油，近日美國又有一家星巴克祭出新招，讓民眾透過投小費選邊站。

日本愛貓人捐逾3億日圓 盼貓咪腎臟病新藥問世

台灣近日因立委質詢喚起對動物用藥的重視，而在日本，不少愛貓人士為贊助學者早日開發貓咪腎臟病藥物，捐贈總額逾3億日圓（約新...

恐怖情殺！前男友不滿「新郎不是我」、闖婚禮對21歲新娘一槍爆頭

「新娘結婚了，新郎不是我」的怨恨竟然可以這麼恐怖！印度發生駭人聽聞情殺悲劇，22歲男子因不滿前女友另嫁他人，竟心生妒忌闖入婚禮搗亂，更持槍強進新娘房間，1槍將前女友「爆頭」轟殺。前女友當場死亡，男子事後逃離現場，警方接報後全面追捕，翌日終把男子拘捕。

看到少女頭髮就興奮 男搭手扶梯趁機偷剪帶回家裝瓶收藏

日本近期發生一起社會案件。一位31歲的男性，趁著在搭手扶梯的時候，刻意拔掉手扶梯上其他女性的頭髮。而且他還將犯案得手的頭髮，私下通通收集起來，行徑令人作嘔。

公務員強抱女下屬「求親親」 只收警告引網轟：怎沒抓去關？

有許多職場性騷擾，都是發生在雙方地位不同，於是一方便利用優勢關係，進行上對下的惡行。最近在日本，就有一則相關的社會案件，引起許多網友的不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。