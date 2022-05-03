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恐怖情殺！前男友不滿「新郎不是我」、闖婚禮對21歲新娘一槍爆頭

香港01 / 撰文：布萊恩
新娘大婚之日慘被槍殺，喜事現場頓變修羅煉獄。示意圖／ingimage
新娘大婚之日慘被槍殺，喜事現場頓變修羅煉獄。示意圖／ingimage

「新娘結婚了，新郎不是我」的怨恨竟然可以這麼恐怖！印度發生駭人聽聞情殺悲劇，22歲男子因不滿前女友另嫁他人，竟心生妒忌闖入婚禮搗亂，更持槍強進新娘房間，1槍將前女友「爆頭」轟殺。前女友當場死亡，男子事後逃離現場，警方接報後全面追捕，翌日終把男子拘捕。

綜合當地媒體報導，事發於印度北方邦小村莊穆巴拉克普爾（Mubarakpur），上周四（4月28日），21歲新娘卡潔兒（Kajal）正舉行印度教婚禮，當一對新人完成交換花環後，新娘返回房間準備下一個儀式，突然其22歲前男友安尼遜（Aneesh）持槍到場，直闖房間朝開槍，卡潔兒眉心中槍，當場爆頭死亡，喜事現場頓變修羅煉獄。

安尼遜射殺新娘後逃離現場，卡潔兒的父親立即報警。警方隨即即展開追捕行動，終在翌日把安尼遜拘捕歸案。警方指出，安尼遜因不滿卡潔兒與另嫁他人，心生妒忌憤怒而犯下此案。

據報導，新娘新郎當日進行Jaimala儀式，即作為新娘與新郎在正式婚禮前第一次見面、交換花環環節時，安尼遜曾在場投擲石塊搗亂，惟當時現場人士似乎沒有太大反應，誰知道後來安尼遜竟硬闖新娘房槍殺前女友，案件令人震驚。

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文章授權轉載自《香港01》

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