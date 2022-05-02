輪椅男被困路肩 外送員放下工作上前解救 網民狂讚：最暖畫面

幫助別人不一定要做出偉大舉動，有時舉手之勞也能帶來溫暖。日本網絡早前流傳好人好事片段，1名需靠輪椅代步的男子疑因馬路旁的無障礙通道太斜，導致輪椅被卡於馬路及行人路之間受困。剛好1名黑貓宅急便速遞員留意到情況，二話不說快步上前協助，將男子推上行人路才返回工作崗位。好人好事過程曝光後，即時獲得當地網民瘋傳，大讚是「最暖心的畫面」。

日本媒體報道，事發上周四（4月26日），1名行動不便、須靠輪椅代步的男子過馬路後打算返回行人路時，疑因無障礙通道的坡道太斜，導致輪椅被卡於梯級及行人路上。由於該通道沒有設置扶手，男子只能抓着左方較遠的欄杆借力，試圖自行拉動輪椅，可惜多次嘗試也未能成功，被困在路肩。

這時1名黑貓宅急便速遞員留意到輪椅男的情況，即時放下手上工作，快步跑到男子身後，協助將男子推回行人路上，了解他的情況並確保他能順利移動輪椅，才放心跑回貨車繼續工作。

好人好事片段被上載至Twitter後旋即獲當地網民獲傳，網民紛紛大讚片中速遞員溫柔又善良，「看到有人需要幫助，都應該像他這樣」、「這幾秒畫面讓我看到流淚」、「這影片比任何商業廣告強」、「本日最暖心畫面」、「送貨員要趕在特定時間內完成工作，卻向他人伸出援手，這是我看過最真誠、最美好的畫面」。

黑貓宅急便速遞員協助將男子推回行人路上，了解他的情況並確保他能順利移動輪椅，才放心跑回貨車繼續工作。（Twitter「@tencivic」影片截圖）

事後黑貓宅急便也於官方Twitter轉發影片，表示已與相關員工聯絡，得知其負責的工作最終也順利完成，未因臨時助人而耽誤行程。公司亦感謝當地網民，承諾日後將繼續負起確保民眾及貨物安全的責任，「感謝各位就本公司員工的行為所給予的諸多讚賞和慰勞」。

延伸閱讀：

重酬30萬！泰貓奴1個原因巨額尋貓 18歲保安尋獲：我媽與貓同名

女車長「女承母業」駕校巴逾40年 新校以她命名 網民：她值得

文章授權轉載自《香港01》