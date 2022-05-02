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恐怖車禍！男子開車疑打瞌睡失控翻車 妻兒當場慘死男子崩潰
馬路如虎口，開車駕駛一定要養足精神，否則隨時追悔莫及！馬來西亞發生令人心酸的恐怖奪命車禍，一家三口回家途中，負責駕駛的男子疑因疲倦「打瞌睡」，導致車輛失控狂撼交通椎後翻側，3人被困車內，其中2歲兒子當場死亡，妻子送院後亦傷重不治，男子於車禍中沒有受傷，但幸福家庭此天人永隔。馬來西亞發生令人心酸的車禍，一家三口回家途中，負責駕駛的父親疑「打瞌睡」，導致車輛失控狂掃路中交通椎後四輪朝天，兒子及妻子傷重不治。
綜合當地傳媒報道，事發4月30日下午2時45分，警方指出，34歲男子莫哈末依克巴當時駕車載着32歲妻子阿瑪麗娜阿茲曼以及2歲大兒子祖卡納因，駛到加影往濱吉蘭布特拉（Pinggiran Putra）的Persiaran Timur路段時，莫哈末依克巴疑打瞌睡，導致車輛失控撞向多個交通椎，最終全車翻轉，四輪朝天嚴重損毁。
車禍中莫哈末依克巴未有受傷，惟其兒子當場死亡，妻子送院搶救後傷重不治，一家三口未能齊齊整整回家，只餘丈夫生還與妻兒天人永隔。
警方指出，車禍現場有3條行車道，當時天氣良好，道路也明亮，會循「危險駕駛導致他人死亡」方向調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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