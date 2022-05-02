媽媽帶3孩攔巴士逃離家暴男 18歲司機偏離路線直送親戚家 網民讚爆

這個巴士司機太帥了！英國1名年僅18歲的新手巴士車長卡斯韋爾（Kyle Caswell）早前開尾班車，發現有名媽媽帶着3名小孩跑來攔截巴士，原來她正逃避曾對她施暴的前男友。卡斯韋爾讓女子與孩子上車後即快快開車離去，之後還了解有關情況，發現4口子下車後恐難保安全，便馬上致電上司要求偏離路線，把4人直送到女子親戚家中。事件引來網民大讚，形容他是「超級英雄」，不過，卡斯韋爾受訪時非常謙虛表示：「我只是做自己份內事，確保乘客安全是我的工作。」英國18歲新手車長卡斯韋爾（Kyle Caswell）勇助3孩之母，事後獲得公司表揚。

面對家暴，婦女最需要獲得即時援手。英國西南部威爾特郡城鎮史雲頓（Swindon）最近發生1宗成為全國話題的好人好事，新手車長卡斯韋爾是史雲頓本地人，當車長只有6個月，早前他駕尾班車回總站準備停車換班時，這時有名女子帶着3名孩子追車攔截，他以為對方是在趕車，但女子說正在逃離自己的前度，又指前男友「非常暴力」，正在附近找她。

巴士駛到總站只是很短車程，離開女子上車的地點沒多遠，卡斯韋爾猜到女子受前男友虐待，便離開駕駛座與女子聊了2分鐘，了解相關情況。她說前男友留在區內想接近她和孩子，對方為人很暴戾。卡斯韋爾見她樣子看起來很沮喪又絕望，覺得讓她們下車會不安全，於是即時聯絡主管，請求讓他帶該名媽媽和孩子到安全地方，偏離路線去史雲頓另一處，直送女子到她的親戚家中，主管聽罷一口答應。女子知道後非常驚訝，不停向卡斯韋爾道謝。

巴士公司回應英媒指，對卡斯韋爾的表現感到自豪，他年紀輕輕已顯得相當成熟和謙遜。該區議員Robert Buckland盛讚他讓史雲頓變得更美好、更安全。威爾特郡警對他的英勇行為表示讚賞，又希望家暴受害人盡快與警方聯絡。

暖心事令網民瘋狂點讚，「了不起的年輕人」、「你是超級英雄」、「你的父母教得你很好」，認為他當晚可能成功救了4個人，「祝那位媽媽遠離施暴者」。

卡斯韋爾受訪時自言會對任何乘客做一樣的事，「我真的很高興幫到她」。他在鏡頭前態度謙虛，「我只是做自己份內事，確保乘客安全是我的工作」。最近網民不停通過社交媒體向他道謝，讓他覺得好有趣。

（巴士公司圖片）

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文章授權轉載自《香港01》