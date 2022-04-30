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英國保守黨議員被控公然看色情片 他卻辯稱「按錯才打開了」

香港01 / 記者許懿安／報導
圖為英國國會的議事廳。美聯社
圖為英國國會的議事廳。美聯社

英國有小報在近日披露有英國保守黨議員在會上用手機看色情片，涉事者身份終於曝光。保守黨籍的下議院議員派瑞許（Neil Parish）被兩名女同事指控在議事廳和委員會以手機看色情片，合計兩次。他其後稱自己因誤觸才會導致影片被打開。

英媒4月23日稱監察議會機構收到約70起不同投訴，合共指控有56名議員性騷擾後，英國《太陽報》4月27日再引述消息稱，一名保守黨議員曾在下議院議事廳內用手機觀看色情片，令目睹的女同事大感震驚。報導未透露議員的名字。

下議院議員派瑞許（Neil Parish）在事件曝光48小時後，向英國國會標準事務專員斯通（Kathryn Stone）表示他就是事件中的主角。派瑞許已被保守黨停職，並接受調查。

「不小心打開」

記者29日訪問派瑞許時，他被要求回應是否在議事廳內看色情片，但他拒絕進一步闡述。但當被問及他是否在國會下議院「不小心打開一些東西」時，他回答稱是。

派瑞許事後稱，自己是錯誤點擊打開影片才會發生這種事，願意全力配合任何調查，但同時也會履行蒂弗頓和霍尼頓（Tiverton and Honiton）選區議員的職責。派瑞許稱如經調查後他被裁定行為不當，他會下台。

跨黨議員力促嚴懲

來自工黨的下議院女議員哈曼（Harriet Harman）怒斥派瑞許應立刻退出下議院，因他已不適合進入國會。自由民主黨女議員戴西・庫珀（Daisy Cooper）則呼籲首相強生（Boris Johnson）命令派瑞許辭職，畢竟這種行為在任何工作場所都相當嚴重的事。

英工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）促強生不要等待英國國會監督機構「獨立投訴及申訴計劃」（ICGS）進行漫長的調查。

強生在回應事件時強調說，「任何人在工作場所做那種事情顯然是不可接受的」，他並補充說「顯然這種行為是完全不可接受的」。

議員妻大感尷尬

與派瑞許結褵40載的妻子向英國《泰晤士報》說，丈夫的面對的指控令她非常尷尬，坦白說這令她喘不過氣來。她稱老公不會在身旁有人的情況下看色情片，他永遠不會在知道有人看著的情況下「看片」。她稱，那些目睹此事的女士們因此懊惱是完全合理。

派瑞許妻子休・派瑞許（Sue Parish）稱，「我的丈夫是個正常……可愛的人。如你對所有看色情片的男人生氣，這個世界不會有很多為人妻子者了。」

保守黨自「派對門」後又再爆出醜聞。就在一天前，英國國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）4月29日接受訪問時大談國會內有一些議員以為自己是「上帝給女性的禮物」，她又訴說多年前曾遭一名男議員「壁咚」的經歷。

被指在英國國會下議院及委員會場合用手機看色情片的保守黨議員派瑞許。法新社
被指在英國國會下議院及委員會場合用手機看色情片的保守黨議員派瑞許。法新社

延伸閱讀：

保守黨捲入英國會性騷擾風暴 議員公然看色情片辯稱「錯手打開」

英國政壇再現性騷擾風波 大臣卓雅敏稱曾遭男議員「壁咚」

文章授權轉載自《香港01》

英國 保守黨 性騷擾 醜聞

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