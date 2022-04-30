7歲男童確診又罹患血癌 反過來鼓勵單親媽：「爸爸」會治好我

小弟弟要加油！菲律賓有名7歲單親男童2年前確診新冠肺炎，同時發現患上白血病（又稱血癌），他媽媽聞訊時震驚得「世界停頓了」，反而男童卻鼓勵媽媽，「耶穌爸爸會治好我的」。母親受訪時都說不出為何兒子信仰如此堅定，更會常常自己祈禱，接受化療時仍保持積極，相信自己會好起來。她目前失業，擔任家傭的婆婆是全家的經濟支柱，現時靠捐款支付藥費，希望兒子早日好轉體驗童年。

馬尼拉7歲男童杜克（Timothy John Duque）於2020年時突然臉色發白又腳痛，行動都有困難下求醫，當時做血液檢測發現血小板水平很低，但同時對新冠肺炎檢測呈陽性，確診後留院一周。事發後家人帶他到國家兒童醫院驗骨髓，發現他患上B細胞急性淋巴細胞白血病。

單親媽珍妮琳（Jennylyn）說，聽到兒子有白血病時不懂反應，她的世界停頓了，兒子平日很好動，沒想到會患癌。這時反而是兒子去安慰她，「媽媽，我們繼續戰鬥吧，爸爸耶穌會治好我的」。

珍妮琳不知道兒子信仰為何如此堅定，但知道兒子正靠信念撐下來，又常告訴她耶穌爸爸很偉大，「祂會治好我，我會好起來的」，每晚都會自動自覺祈禱，如果她提早睡了，兒子更會叫醒她，想母子倆一同祈禱。因為喜歡看電視劇的緣故，杜克夢想是當警察，不過媽媽只希望他病情轉好，可以出外享受童年。

杜克要進行為期3年的化療，現已完成了2期，每期化療要每月到醫院一次，費用達18萬比索（約新台幣10萬元）。珍妮琳目前正失業，靠網上銷售幫補家計，她媽媽擔任家傭工作，月入只有7000比索（約新台幣3950元），故主要依靠捐款支付兒子醫藥費，當地報導亦有為他籌款。網友非常驚訝杜克年紀小小卻如此懂事，且擁有強大信念，除了紛紛為他打氣外，還說要為他祈禱，望他能早日康復，回復活潑好動本色。

杜克來自單親家庭，現時擔任家傭的婆婆是一家經濟支柱。圖／「Timothy John Duque」fb圖片 杜克很好動，媽媽沒想到他會患上白血病，反而兒子對信仰很堅定，確信自己會好起來。圖／「Timothy John Duque」fb圖片

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文章授權轉載自《香港01》