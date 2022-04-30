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辣妹玩Tinder到男網友家、看對方「瘋狂推杆」3小時 網友封傳奇

香港01 / 撰文：李納德
塔伊早前在Tinder配對到1名男生，首次約會應邀到對方家，結局卻出人意表。示意圖／ingimage
塔伊早前在Tinder配對到1名男生，首次約會應邀到對方家，結局卻出人意表。示意圖／ingimage

交友的第一步其實是要先交心，只是太多人忘記了！美國1名漂亮女生日前用交友程式Tinder認識了男網友，對方首次約會就帶她回家，但他竟然讓女生坐在化妝台，自己在客廳練習高爾夫球推杆足足3小時，女生拍片時一臉失望又無奈，認為Tinder「變質」。

不過，該男子的行為卻令許多網友折服，大讚他是個傳奇，「他確切知道自己需要，是觀眾！」，有女網友認為對方看來不是想約砲，想認真及展現分享自己喜歡的事。2人後來還有下文，男網友第2次約會帶了這名女生去戶外高爾夫球場，女生還大讚對方感覺很聰明又可愛。

談到交友程式許多人只想到色色的事，實在是錯得離譜！美國女子塔伊（Tay）近日透過TikTok分享，她在Tinder配對到1名男網友，對方首次約會就帶了她回家，結果發生「特殊情況」，男網友竟叫她坐在化妝台，觀看他在客廳練習高爾夫球推杆。

她自拍時樣子極其無奈，同時又拍了男網友的背影，對方在客廳鋪了張高爾夫球球墊，然後專心練習，揮完後還小心翼翼用小型吸塵機清潔，生怕影響表現，以免在女生面前失威。塔伊笑言：「他帶妳回家，待在他的大廳推杆3小時」、「Tinder已經不是以前那樣了」，還標籤了高爾夫大師賽和老虎伍茲。由於墊子是新的，她不小心穿鞋踏了上去，男網友當時還嚇得半死。

影片有逾8萬人次觀看，網友驚嘆男生沒動歪念「這傢伙是個傳奇」、「英雄被人銘記，但傳奇永不消逝」、「他在展示自己的技術！女生都愛有技術的男友」。塔伊稱自己都打了一會高球，而且全部成功入洞。

約會看似不符「預期」，但有女網友認為這男生不錯，首次約會沒想到色色的事，認為他只是想分享喜歡的事，可能想認真發展關係，「妳和他一起打可能對他意義重大」。塔伊其後回應稱，她答應男生再次約會，對方後來帶了她去戶外高爾夫球場，還稱讚對方感覺很聰明、有趣而且可愛。

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文章授權轉載自《香港01》

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