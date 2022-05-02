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看到少女頭髮就興奮 男搭手扶梯趁機偷剪帶回家裝瓶收藏
日本近期發生一起社會案件。一位31歲的男性，趁著在搭手扶梯的時候，刻意拔掉手扶梯上其他女性的頭髮。而且他還將犯案得手的頭髮，私下通通收集起來，行徑令人作嘔。
根據日本媒體「REAL LIVE」報導，事件發生在愛知縣名古屋市中村區。31歲的派遣男子在某商圈內搭電扶梯時，趁機拉扯前方17歲女性的頭髮，藉此取得對方的毛髮。
受害女性事後通報警察，警方到男子家中搜索，發現住宅內有裝著許多毛髮的瓶子和剪刀，成為男子犯案的鐵證。男子供稱，自己無法抑制想要女性頭髮的衝動，所以才會多次拉扯、剪下女性的頭髮。估計在這之前，已有許多類似的女性受害案件。
網友們看到這個消息，也表示不能理解，紛紛表示「喜歡女生頭髮是一回事，給人造成困擾就不行」、「突然拉別人頭髮一定會嚇到人吧」、「不是有人在賣這種頭髮嗎？花錢買不就好了」、「有夠噁心耶」、「這次是頭髮，下次是其他部位，最後就會變成殺人犯。這種人一定不能輕易放過」。
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