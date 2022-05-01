公務員強抱女下屬「求親親」 只收警告引網轟：怎沒抓去關？
有許多職場性騷擾，都是發生在雙方地位不同，於是一方便利用優勢關係，進行上對下的惡行。最近在日本，就有一則相關的社會案件，引起許多網友的不滿。
根據日本媒體「REAL LIVE」報導，一位任職於神奈川縣健康醫療局，49歲的課長級男性公務員，從去年十月開始，就多次趁著和特定的女性出差時，拍下女性的照片並言語表示「妳穿制服的樣子真可愛」，還趁機摸女性的頭，以及抱住對方說「我喜歡你喔」、「可以親親嗎」等騷擾行為。
隨後，女性向其他上司舉發這位公務員的行徑，才讓整起事件曝光。結果這位男性遭到了懲戒警告，並調派到其他部屬。但他自己卻辯解「我也不知道為什麼會變成這樣，我對她又沒有戀愛的感情」，不過沒有被接受。
對於利用職場權力性騷擾下屬，網友們感到相當憤慨，紛紛表示「太骯髒了，他大概是知道自己是課長級，不會那麼容易被免職才這麼做的」、「什麼叫不知道為什麼會變成這樣，不就是你的性慾在作祟嗎」、「這應該違法了吧，怎麼不抓去關」、「我們為何要繳稅養這種人」、「什麼警告，應該直接炒魷魚吧」。
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