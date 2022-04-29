前AV女優明日花綺羅首認整型 受《鬼滅之刃》影響竟成動刀典範

明日花綺羅曾是日本知名的AV女優，即使從AV界引退也依然擁有龐大影響力。日前她參加一個日本綜藝節目，第一次承認自己整型，更表示自己在拍攝前3天才剛剛挨過刀。節目邀請的整型醫生們表示，明日花綺羅是客人整型目標明星，當中更有醫生透露她衛冕第一位的原因竟然與人氣動漫《鬼滅之刃》有關！

雖然明日花綺羅的整型事跡可以說是公開的秘密，但最近她上節目《ホンマでっか！？ＴＶ》時才第一次公開承認自己整型的事實。被問到她曾經整過那些部份時，她表示「基本都整過」，眼睛、鼻子和嘴都有動刀，臉也會定時調整。直言自己不同「年代」的照片，長相都會有不同。

明日花接著透露自己第一次整型大約在15年前，用玻尿酸隆鼻踏入整型殿堂的第一步。之後她慢慢開始整型上癮，多次調整自己的五官。事實上在上節目前的3天，她才剛進行埋線瘦臉的療程。分享到「整型大國」南韓削骨瘦臉的技術比日本好，但侵略性較低的埋線瘦臉技術則是日本較先進。整個過程只花了10分鐘，而且即時有效不需要恢復期，同時可以令臉瞬間瘦一半。不過因為線會被人體吸收，令臉慢慢回復原來大小，明日花綺羅每半年就會到診所補一次。不過即使臉部曾經多次動刀，明日花綺羅表示除臉部以外自己的身體並沒有被調整過，傲人「胸器」竟是全天然的。

節目邀請的整型醫生表示，近年有不少人整型時都會參考明日花綺羅，而當中可能亦有人氣動漫《鬼滅之刃》的影響。圖／《ホンマでっか！？ＴＶ》截圖

節目邀請的整型醫生表示，近年有不少人整型時都會參考明日花綺羅，而當中可能亦有人氣動漫《鬼滅之刃》的影響。醫生講到女性隨著年齡增加額頭會開始凹陷，因此有不少人會選擇注入脂肪令額頭回復圓滑，顯得更年輕。最近有不少客人都會表示想整成「炭治郎的額頭」，希望可以得到像炭治郎一般的圓潤額頭，相貌更女性化、亦增添「幼兒感」惹人憐愛。她們亦會想得到像漫畫一般的高鼻尖，而明日花綺羅亦正正有這幾個特徵，所以成為了廣大女性的整型參考。

明日花綺羅有著15年的整型經驗，對所有美容潮流都非常熟悉。當年流行臥蠶的時候，她亦曾經打玻尿酸製造漲漲的臥蠶。但當發現臥蠶有過時跡象就立刻到診所溶掉。不過最近她亦因為自己的臉變得人氣而覺得煩惱，對急劇增加的「明日花綺羅複製人」感到毛骨悚然。她更發現當中有人整成她的樣子，更自稱是明日花綺羅，相當恐怖啊。

明日花綺羅在日本綜藝節目首度承認自己整型。圖／《ホンマでっか！？ＴＶ》截圖

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文章授權轉載自《香港01》