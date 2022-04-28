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體積等同2座帝國大廈 小行星將以30倍音速掠地球

中央社 / 倫敦27日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，一顆體積相當於紐約帝國大廈2倍大的小行星今晚將掠過地球，不過它與地球的距離夠遠，因此不會造成任何問題。示意圖／Ingimage
美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，一顆體積相當於紐約帝國大廈2倍大的小行星今晚將掠過地球，不過它與地球的距離夠遠，因此不會造成任何問題。示意圖／Ingimage

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，一顆體積相當於紐約帝國大廈2倍大的小行星今晚將掠過地球，不過它與地球的距離夠遠，因此不會造成任何問題。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這顆小行星418135（2008 AG33）將在約322萬公里外掠過地球，這個距離大概是地球與月球距離的8倍。

當小行星進入地球軌道並到達近地點時，將以時速約37500公里行進，約是音速的30倍。

這顆小行星的直徑達780公尺，最接近地球的時間在美東時間今晚10時46分。

這顆小行星在322萬公里之遙，聽起來非常遙遠，但在宇宙尺度上卻是相當近的距離，且在地球軌道之內，因此NASA認為這顆小行星具有「潛在危險」，屬於可能對地球生命構成威脅的近地天體（near-Earthobject, NEO）。

根據NASA標準，距離地球1億9300萬公里範圍內的任何物體都是近地天體；距離地球748萬公里範圍內的任何物體都可能具有「潛在危險」。

小行星受到天文學家和行星防禦專家的密切監測，因為其軌道的任何微小偏差都可能導致它與地球發生碰撞。

這顆小行星418135（2008 AG33）於2008年1月由亞利桑那州萊蒙山天文台（Mt Lemmon SkyCenter）的天文學家首度發現，它上次近距離接近地球是在2015年3月。

據NASA估計，這顆小行星下次近距離飛掠地球預計將在2029年5月，除非其軌道出現改變，但這種狀況發生的可能性極低。

事實上，在未來數週內，小行星418135（2008AG33）並不是唯一將近距離接近地球的天體。一顆名為2022 HX1的小行星將於4月30日抵達距地球240萬公里之處，但它的直徑僅有25公尺。

NASA 太空

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