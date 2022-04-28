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視訊會議讓創意卡卡？研究：面對面談話更能促進腦力激盪
今天公布的研究顯示，比起面對面談話，人們在視訊會議中較難發揮創意，也就是說，企業應更重視辦公室內的腦力激盪。
疫情讓辦公室面貌為之改變，大幅增加了視訊會議使用的頻率，全世界紛採居家辦公之際，透過視訊開會的型態，短時間內似乎不可能停止。
美國研究人員檢視某電信公司遍布芬蘭、匈牙利、印度、以色列和葡萄牙的近1500名員工，設法找出這樣的改變如何影響創造力。
研究人員讓這些員工兩兩一組，分成面對面組或Zoom視訊組，員工盡可能為公司產品想出創意點子，再從中挑出最棒一個。
這篇發布在「自然」期刊（Nature）的研究指出，面對面組的點子多了約15%。
研究人員也在600多名大學生參與的實驗中發現類似結果，同樣讓他們兩兩一組，要求他們為飛盤或氣泡紙想出新點子。
面對面組的點子多了14%。
研究共同作者、美國哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）行銷學助理教授布魯克斯（MelanieBrucks）指出：「虛擬狀態下，人們看著夥伴的時間會更多，幾乎是兩倍，比較不會注意周圍狀況。」
這份研究指出，「視訊會議有礙發想，因為要注意螢幕上的說話者，以致認知聚焦較為狹隘」，這樣的專注力或許對選出最佳構想有幫助，但會妨礙一開始的發想。
布魯克斯說：「我們放空不受拘束時，最具創造力。」
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