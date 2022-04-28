最暖心畫面曝光！見輪椅卡在路中央 送貨員急伸援手感動全網

世間處處充滿溫情，舉手之勞不僅能幫助到他人，也能為自己帶來好心情。日前，日本一名行動不便者的輪椅卡在馬路上，遲遲無法移動到人行道上，所幸一旁細心的送貨員立刻發現到這幕，小跑步上前幫忙，見男子可順利移動輪椅後，隨即回歸工作崗位。暖心的畫面曝光後，立刻在推特上瘋傳，許多網友稱讚「這是我看過最真誠、最美好的畫面了」。

根據日本媒體《J-CAST》報導，事件發生在本月26日，日本一名行動不便者正要從馬路移動到人行道上，疑似因無障礙設施設計不良，男子的輪椅被卡在道路與台階間。男子拉著左側的欄杆試了好幾次，試圖靠自己的力量滑上人行道，卻屢屢失敗，背影看似有些無助。

所幸，停靠在附近的黑貓送貨員見到了這一幕，從影片中可見，送貨員下車後一路跑步到男子身後，協助他將輪椅推至人行道上。送貨員確定男子可自行推運輪椅後，隨即轉身跑到宅配車旁，立刻回歸工作崗位，繼續完成自己的工作。一舉一動宛如無名英雄一般，讓路人也為之動容。

這段暖心的畫面立刻被一旁的路人記錄下來，他大讚這名溫柔又貼心的送貨員，並將影片分享到推特，希望更多人看到這充滿溫情的世界。影片曝光後立刻被瘋傳，截至28日已累計15.1萬轉發、90.4萬人按讚，網友們也紛紛留言讚嘆，「黑貓不單只是送貨，更傳遞了體貼他人的心」、「真是名溫暖人心的送貨員」、「這影片比任何商業廣告強」、「送貨員要趕在時間內完成工作，卻向他人伸出援手，這是我看過最真誠、最美好的畫面了」。

對此，日本黑貓快遞也在推特上回應，公司已與該名送貨員聯繫，且其負責的工作都有順利完成，並未因「舉手之勞」而耽誤工作。日本黑貓也向大眾致謝，「感謝您對昨天本公司員工的行為所給予的諸多讚賞和慰勞」，強調未來將繼續負起責任，確保民眾及貨物的安全，努力獲得大眾的喜愛。