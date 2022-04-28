男友精力旺盛早晚都想要 女累癱「把我當一條魚翻」果斷分手

性愛本來是一件很歡愉的事，但如果另一方需求大，會導致伴侶很困擾。近日就一名女網友發文控訴，男友一天到晚都想進行「人與人的連結」，幾乎一天要兩至三次，讓她直呼受不了「都把我當條魚來翻」，甚至讓她上班時間沒有精神，怒而向男友提分手，貼文一出引發熱議。

一名女網友在馬來西亞臉書社團「Tantan Confessions Malaysia」匿名發文表示，她和男友交往6個月，對方很專一又體貼，可說是「好男人」代表，但兩人在性生活上並不協調，女網友稱男友體力太好，每天都想進行兩至三次的性愛，她直言不堪負荷，形容這種感覺就是「他可以是個打樁機，但是我不是塊田」。

女網友也稱男友「充沛的體力」已經嚴重影響她的生活，連上班時間都沒精神，也暗指男友床上不懂呵護女性，「幾乎每天都把我當條魚來翻，翻左翻右又上又下」，最後她受不了這種不協調的性生活，因此向男友提出分手。

貼文一出引發熱議，許多網友反而歪樓留言想認識男方，「羨慕，有個體力那麼好的男人」、「可以介紹介紹嗎？」、「請問這樣的男友哪裡可以領」。但有人認為，如果伴侶的性生活不和諧，應該要積極溝通，並一起解決問題，或者可以求助專業醫生，而不是遇到困擾一昧忍耐，以分手來解決問題。