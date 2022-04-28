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女子花7400元參加「冷水療法」 突昏厥送醫不治
英國一名39歲女子花費200英鎊(約新台幣7,400元)參加「冷水療法」(cold water therapy)營隊，前一秒還有說有笑，下水後卻突然昏厥，送醫搶救宣告不治。
據英國《太陽報》報導，英國一位育有三兒的39歲婦女，日前和友人一同參加冷水療法營隊，她躍下水面不久後卻突然失去意識，緊急被拉上岸邊搶救，送醫後仍不幸過世。
冷水療法須將身體浸泡在15度的冰水中，近年許多人認為可以促進血液循環、提升免疫力、改善睡眠品質等，受許多名人推崇。演員格拉漢姆(Stephen Graham)、前曼聯球星斯莫林(Chris Smalling)都曾參與。
而意外當天的負責人歐尼爾(Kevin O’Neill)曾指出，全身泡入冷水後，身體會產生許多變化，造成不適。歐尼爾在接受《太陽報》採訪時提到，他已帶隊兩年，累積1,100名學員，從沒發生過這種事。且在行前都會要求學員簽屬免責切結書，確認每個人用藥狀況與疾病史。想到這場慘劇，便讓他心痛不已、輾轉難眠。
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