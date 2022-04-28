女子花7400元參加「冷水療法」 突昏厥送醫不治

2013年2月15日，曾有直徑大約20公尺的小行星，進入地球大氣層，以每秒約19公里速度畫過天際，它在俄羅斯車里雅賓斯克市上空約30公里處爆炸，爆炸產生的能量約是廣島原子彈20到30倍；造成的衝擊波擊破俄羅斯6座城市的建物窗戶，有些建築倒塌；不少人因為飛來的玻璃碎片割傷，約有1500人到醫院就醫。

2022-04-28 20:46