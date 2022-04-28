快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7歲男孩髮型被笑像英國首相強生 被弟弟「動刀」後悲劇了

聯合新聞網 / 綜合報導
男孩因為被嘲笑髮型像英國首相強生後代，在弟弟代為操刀後，讓留了八個月的頭髮悲劇了。擷自英國《地鐵報》
男孩因為被嘲笑髮型像英國首相強生後代，在弟弟代為操刀後，讓留了八個月的頭髮悲劇了。擷自英國《地鐵報》

英國《地鐵報》報導，一名7歲男孩喬治．亨利（George-Henry）的髮型因被33歲的母親凱莉·丹頓（Karly Denton）比喻為英國首相強生（Boris Johnson）的後代，在某天媽媽洗澡時的「改變」後卻悲劇了。

喬治．亨利請求母親讓他留長髮兩年，在母親同意後八個月，喬治已留著一頭極為自然的金髮流蘇，原本希望將頭髮留長，並設計成「男人髮髻」，這意味著還得忍受一年多的尷尬生長階段。母親透露，喬治的頭髮，在每天一早起床時總會不斷落在臉上，讓喬治備受困擾。母親還說，這個髮型現在很像英國首相強生，喬治原本極力否認，但母親卻堅持：「的確如此」。強生在上任之初，也曾因凌亂的頭髮，受到媒體熱議。

一天早上，凱莉對喬治說，他的頭髮已經長到了「實際上看起來不錯的階段，可以修剪和整理」時，喬治便趁著媽媽洗澡時，拿來一把工藝剪刀，要求6歲的弟弟法蘭基．詹姆斯（Frankie-James），在他一抬頭就幫他剪下，還要求他一邊剪頭髮，一邊豎起頭髮。未料弟弟失手，將哥哥的頭髮其中一邊剪到邊緣線上。

原本喬治還沒看鏡子，邊玩弄著新髮型邊走到浴室來，還先遮住頭髮告訴母親已經剪了。凱莉挪走喬治的手後大喊：「老天，你做了什麼？」還讓她忍不住笑出來。隨後媽媽拿來鏡子，喬治看到弟弟幫忙剪髮的結果後，竟哭紅雙眼，感到非常難過。剪髮失誤已成定局後，凱莉將喬治的頭髮打蠟來掩蓋這個錯誤，直到它再次長出來。

凱莉將兒子被弟弟剪後的髮型照上傳臉書，受到網友熱情回響，不少父母也透露自己的孩子，也曾經遇到過「剪髮災難」。

強生

延伸閱讀

女子選前夫葬禮同地點再婚 邀請前公婆出席被轟「自私」

41億彩券中獎夫婦開二手車住平房 耗盡逾半獎金大做善事

報復制裁 俄羅斯禁止287名英國會議員入境

看衰烏俄和談⋯強生：與普亭交涉如與鱷魚談判 「腿已在他嘴裡」

相關新聞

體積等同2座帝國大廈 小行星將以30倍音速掠地球

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，一顆體積相當於紐約帝國大廈2倍大的小行星今晚將掠過地球，不過它與地球的距離夠遠，...

颶風艾達重創美國令人太傷感 世界氣象組織除名

颶風艾達（Ida）去年在美國造成的死亡與破壞情況，促使聯合國世界氣象組織將艾達從颶風名稱的輪替名單中刪除

阻小行星撞地球 美中太空較勁 全被馬斯克「遮眼」

2013年2月15日，曾有直徑大約20公尺的小行星，進入地球大氣層，以每秒約19公里速度畫過天際，它在俄羅斯車里雅賓斯克市上空約30公里處爆炸，爆炸產生的能量約是廣島原子彈20到30倍；造成的衝擊波擊破俄羅斯6座城市的建物窗戶，有些建築倒塌；不少人因為飛來的玻璃碎片割傷，約有1500人到醫院就醫。

視訊會議讓創意卡卡？研究：面對面談話更能促進腦力激盪

今天公布的研究顯示，比起面對面談話，人們在視訊會議中較難發揮創意，也就是說，企業應更重視辦公室內的腦力激盪

最暖心畫面曝光！見輪椅卡在路中央 送貨員急伸援手感動全網

世間處處充滿溫情，舉手之勞不僅能幫助到他人，也能為自己帶來好心情。日前，日本一名行動不便者的輪椅卡在馬路上，遲遲無法移動到人行道上，所幸一旁細心的送貨員立刻發現到這幕，小跑步上前幫忙，見男子可順利移動輪椅後...

男友精力旺盛早晚都想要 女累癱「把我當一條魚翻」果斷分手

性愛本來是一件很歡愉的事，但如果另一方需求大，會導致伴侶很困擾。近日就一名女網友發文控訴，男友一天到晚都想進行「人與人的連結」，幾乎一天要兩至三次，讓她直呼受不了「都把我當條魚來翻」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。