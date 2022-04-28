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抖音超夯「高壓電燒木」挑戰 夫妻跟風觸電慘死

香港01 / 撰文／布萊恩
美國威斯康星州一對夫婦挑戰近來於抖音流行的「高壓電燃燒分形木」，結果不幸意外觸電慘死。抖音
美國威斯康星州一對夫婦挑戰近來於抖音流行的「高壓電燃燒分形木」，結果不幸意外觸電慘死。抖音

玩命！短片分享平台抖音（TikTok）不時有人發起危險的冒仿挑戰短片，但切勿隨意跟風，否則隨時喪命！美國威斯康星州一對夫婦因挑戰近日於抖音流行的「高壓電燃燒分形木」，結果不幸意外觸電慘死。

綜合外媒報道，該對住在威斯康星州的52歲男子詹姆斯（James Carolfi）及44歲太太譚雅（Tanya Rodriguez），本月6日被發現陳屍在家中車庫，旁邊還有燃燒到一半的分形木材（fractal wood），警方估計死亡夫婦是在用高壓電燃燒木材時出錯，意外觸電致命，事件更引發火災致房屋燒毀。

抖音近日流行的「高壓電燃燒分形木」，是把木材浸泡化學液體後拿起，再使用高壓電燃燒木材，便會出現聲稱美麗的樹枝花紋，但由於過程中要使用高壓電，一不小心就會變成奪命實驗，非常危險。

美國木工協會（The American Association of Woodturners）指出，過去已有33人因燃燒分形木死亡，2017年起已禁止一般人進行這項活動。惟雖然危險，在抖音仍有不少人會冒險挑戰。

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文章授權轉載自《香港01》

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