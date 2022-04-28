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41億彩券中獎夫婦開二手車住平房 耗盡逾半獎金大做善事

聯合新聞網 / 綜合報導
法蘭西絲與派翠克這對夫婦在2019年贏得約41億台幣的歐洲樂透彩後，耗盡逾半彩金用來做善事。圖為他們在中獎時的歡樂情景。路透資料照
法蘭西絲與派翠克這對夫婦在2019年贏得約41億台幣的歐洲樂透彩後，耗盡逾半彩金用來做善事。圖為他們在中獎時的歡樂情景。路透資料照

《英國鏡報》報導，一對來自北愛爾蘭的英國夫婦，在2019年元旦的歐洲樂透彩(Euromillions)中，一舉贏得了1.15億英鎊(約台幣41億)的彩金後，在三年內已花費逾半彩金，他們成立了兩個慈善基金會，一口氣同意捐贈1100萬英鎊（約3億9000萬台幣)，目前包括夫婦給予家人和朋友的捐贈金額，已達6000萬英鎊（約21億4000萬台幣)。

來自北愛爾蘭，現年55歲的法蘭西絲．康諾妮（Frances Connolly)，與現年57歲的先生派翠克．康諾妮(Patrick Connolly)在三年前(2019年)的元旦，中了彩金為1.15億英鎊的彩券。回憶起當時中獎時，夫妻僅是對看了一眼，然後去泡了一杯茶，法蘭西絲．康諾妮處理財富的方式，似乎也和中獎時那樣淡定。她熱衷於用彩金來幫助他人，「從用錢來改變他人的生活中獲得成就感」。

在法蘭西絲夫婦成立的慈善基金會中，一個是以已逝母親凱薩琳·格雷厄姆（Kathleen Graham）之名命名，由於家鄉在北愛爾蘭，因此她致力改善斯特拉班和貝爾法斯特當地社區的生活。另一個則用作PFC信託基金，藉以支援哈特爾普爾的年輕護理員、老年人和難民，法蘭西絲和派翠克在過去的30年，一直居住在這裡。

當這對夫婦第一次中獎時，他們向朋友和家人贈送了大筆現金，法蘭西絲估計她已捐贈了6000萬英鎊，包括慈善機構，「我有17個侄女和侄子，所以他們都必須分得一點。」她說道。法蘭西絲從九歲起就自願參加聖約翰救護隊，並在貝爾法斯特讀書時設立愛滋病的求助熱線。

夫婦育有三名女兒，包括34歲的卡特里娜，和26歲的雙胞胎菲奧娜和娜塔莉，也有3名孫子孫女。在中獎後，全家生活並不奢侈，法蘭西斯也不想買遊艇。他們在贏得彩金後最大的家庭開支是：購買一棟有著六房的平房，還包括了七英畝的土地。先生連車子都是二手的奧斯頓·馬丁。

法蘭西絲在受訪時坦言，當她看到電視節目在播著摩納哥的民眾花了2萬5000英鎊僅僅是買了一瓶香檳時，她立即想到，這可以讓一位年輕人擁有自己的房子。如今先生派翠克仍然經營著塑料企業，而法蘭西絲則將時間投入信託基金中，這些信託基金支援當地社區團體，幫助人們開始工作，為老年人購買電子平板電腦，以便他們可以與家人聯繫，並支持難民的生活。

法蘭西絲對其他彩票中獎者的建議是：「想想你是什麼樣的人，你想成為什麼樣的人」，被問到為什麼樂於捐出這麼多錢時，法蘭西絲說：「哦，誰需要這麼多錢？」她坦言覺得自己好像從來沒有真正接受過這些錢，贏得了如此巨額的獎金，顯然改變了生活，但法蘭西斯說：「這不會改變你的個性」。她並笑稱，若她收回多年來捐出的錢，無論如何都會成為百萬富翁。

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