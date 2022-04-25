22歲男買好戒指準備求婚驚喜 情侶出遊北海道卻搭上遇難船

北海道知床地區發生嚴重船難，除了確認已有11人喪生之外，其餘乘客仍處在下落不明的狀態。而這個重大事故，也讓許多本來開心出遊，本來應該留下美好回憶的旅客，恐成了悲劇中的不歸人。

根據日本媒體「北海道放送」報導，一位22歲的男子鈴木智也，先前特別向公司請假，和女友一起搭上了這艘船出遊。智也打算藉著這趟旅程向女友求婚，還秘密地準備了戒指。

智也為了籌劃這個驚喜行動，連對自己的親人都保密到家。父親鈴木剛就表示，自己事前也不曉得兒子要和女友出遊，直到偶然滑手機看到消息，他才震驚兒子居然遭遇事故，且之後打電話給兒子都沒有接通。雖然搜救仍在持續中，但事發至今仍無音訊，鈴木和女方家長都已經做了最壞的打算。

船難當事業者的社長召開說明會道歉，承認他在當時海浪較激烈的狀況下，仍判斷船隻可以出航，讓鈴木剛相當不滿。鈴木也質疑，既然都出海發現海象不穩了，怎麼沒有及時返航，對該社長抱持著不信任感。然而無論再怎麼憤怒，意外所造成的相關人命損失，也已經無法挽回了。