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好心男車禍現場幫救援 遭死者家屬持木棍暴打到滿頭血
熱血好心竟然沒有好報？馬來西亞1名男子在奪命車禍現場熱心救援，惟死者家屬到場後見人就打，男子慘遭木棍暴打到頭破血流，須送院救治。事件引起網民關注，感嘆「好人難做」，又斥責死者家屬行徑野蠻。
據馬來西亞《中國報》報導，古晉佩特拉再也（Petra Jaya）1名30歲男子於周三（4月20日）早上駕駛電單車接載兒子上學後，準備返回工作地點途中，卻不幸與泥頭車相撞，頭部重創當場死亡。
意外後有好心男子在現場出手幫助救援，惟死者家屬趕到現場後不由分說，手持木棍見人就暴打，好心男當場被打到頭破血流，須送院救治。不過報導未有提及事後如何處理，包括打人的家屬是否有被拘捕等。
事件於網上引起熱議，大批網民直斥死者家屬行徑野蠻，「生番…這行為跟流氓沒差，以後誰還敢當好心人？」，亦有網民感嘆「好人難作」，「白白被人打一身」、「看到車禍別幫忙啊，害死自己而已」、「熱心幫忙的下場」、「有時看到不是不想救，是不敢，就怕別人誤會」。
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文章授權轉載自《香港01》
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