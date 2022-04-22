快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

17歲少女肚痛就醫竟產下女嬰 12歲鄰家男孩被控為生父

聯合新聞網 / 綜合報導
一名印度少女原以為自己肚子不舒服，就醫後竟產下一名女嬰。示意圖／Ingimage
一名印度少女原以為自己肚子不舒服，就醫後竟產下一名女嬰。示意圖／Ingimage

印度泰米爾納德邦日前發生一起未婚少女產下嬰兒的事件，但令人訝異的是，孩子的父親竟是一名12歲的中輟生，引起眾人關注。目前這名12歲的男孩已經因性侵、使他人懷孕等指控被警方逮捕，警方也持續調查是否有其他相關人士介入此案。

根據印度時報（The Times of India）報導，日前這名17歲的少女覺得肚子很痛，在父母的准許下前往當地的政府醫院就醫，結果沒想到竟被醫師診斷出她已有九個月的身孕，並在當日產下一名女嬰。

當地專責處理女性受侵犯事件的「全女子警局」接獲醫院通報後，與這名17歲的少女對談，少女指控一名12歲的男孩為嬰兒的爸爸，讓當地社會為之震驚，據傳這對少男少女皆為中輟生，且居住在鄰近社區，少年時常趁少女家中沒人時跑來找她。

負責此案的警官拉維瑪蒂（Ravimathi）受訪時表示，少女的父母佯稱在產下女嬰前，對於少女懷孕一事完全不知情，「我們決定用DNA測試和科學方法確認嬰兒生父，以及這名12歲男孩的真實年齡。」目前少年也先被轉至當地的少年看守所，等待後續調查。

印度 懷孕

延伸閱讀

北韓重要節日爆衝突！女大生遭性騷、衣服被扯破 兩校學生下場慘了

一餐狂吃三千卡 英國妙齡女瓜子臉卻有「超肥啤酒肚」

「能和BTS見面吃飯」詐財粉絲 爆料系網紅得手百萬通通賭光

報到驚覺「薪資陷阱」 她隔天領離職單嗆：對不起我不夠奴

相關新聞

17歲少女肚痛就醫竟產下女嬰 12歲鄰家男孩被控為生父

印度泰米爾納德邦日前發生一起未婚少女產下嬰兒的事件，但令人訝異的是，孩子的父親竟是一名12歲的中輟生，引起眾人關注。目前這名12歲的男孩已經因性侵、使他人懷孕等指控被警方逮捕，警方也持續調查是否有其他相關人士介入此案。

與華郵揭發右翼藏鏡人同名同性 英女慘遭「肉搜」霸凌

華盛頓郵報記者泰勒·羅倫佐(Taylor Lorenz)日前揭發右翼團體「Libs of TikTok」的推特幕後營運名...

世界首富名下沒房子、睡朋友家 馬斯克接受TED總裁專訪 證明有錢人想的和你不一樣

以2190億美元身家，榮登富比世2022年全球富豪榜首的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），日前於特斯拉德州超級工廠，接受TED總裁安德森（Chris Anderson）專訪時，話匣子大開，從「全自動輔助駕駛」（FSD），一路聊到火星之旅的票價，甚至還透露，他名下沒有房子，平常都在朋友家借宿。

日本「中銀膠囊塔」美與失落：東京拆除的昭和珍建築

日本東京鄰近汐留首都高速環狀線一隅的中銀膠囊塔大樓（中銀カプセルタワービル），4月12日在大批粉絲的惋惜聲中正式展開拆除作業，劃下了這棟大樓長達50年的歷史句點。回顧這棟誕生時完全超越想像的新世代建築，代表著日本在戰後的那個百花齊放、自由奔放的年代，以及如今所面臨的時代終結。

「能和BTS見面吃飯」詐財粉絲 爆料系網紅得手百萬通通賭光

日本youtuber東谷義和開設的「東谷義和のガーシーch【芸能界の裏側】」，靠著爆料演藝圈、體育圈知名藝人及選手的八卦，一舉成為百萬級訂閱的知名youtuber。然而近來卻驚爆東谷以知名韓團「防彈少年團（BTS）」為名目，詐騙多位粉絲錢財，讓他自己成為了醜聞主角。

遺願清單派上用場！他私設「公共電話亭」 意外拯救迷路小男孩

公共電話亭已是慢慢被時代淘汰的產物，美國有迷路小孩卻靠它平安與家人團聚，而這個電話亭原來還有故事！明尼蘇達州日前有小男孩報案說迷路了，警方到場發現他是用1個設於民宅前院的電話亭報警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。