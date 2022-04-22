17歲少女肚痛就醫竟產下女嬰 12歲鄰家男孩被控為生父

印度泰米爾納德邦日前發生一起未婚少女產下嬰兒的事件，但令人訝異的是，孩子的父親竟是一名12歲的中輟生，引起眾人關注。目前這名12歲的男孩已經因性侵、使他人懷孕等指控被警方逮捕，警方也持續調查是否有其他相關人士介入此案。

根據印度時報（The Times of India）報導，日前這名17歲的少女覺得肚子很痛，在父母的准許下前往當地的政府醫院就醫，結果沒想到竟被醫師診斷出她已有九個月的身孕，並在當日產下一名女嬰。

當地專責處理女性受侵犯事件的「全女子警局」接獲醫院通報後，與這名17歲的少女對談，少女指控一名12歲的男孩為嬰兒的爸爸，讓當地社會為之震驚，據傳這對少男少女皆為中輟生，且居住在鄰近社區，少年時常趁少女家中沒人時跑來找她。

負責此案的警官拉維瑪蒂（Ravimathi）受訪時表示，少女的父母佯稱在產下女嬰前，對於少女懷孕一事完全不知情，「我們決定用DNA測試和科學方法確認嬰兒生父，以及這名12歲男孩的真實年齡。」目前少年也先被轉至當地的少年看守所，等待後續調查。