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「能和BTS見面吃飯」詐財粉絲 爆料系網紅得手百萬通通賭光

聯合新聞網 / 綜合報導
日本百萬級youtuber東谷義和，以能和BTS見面吃飯為誘餌，詐騙粉絲得手上千萬日圓的金額。圖擷取自NEWポストセブン
日本百萬級youtuber東谷義和，以能和BTS見面吃飯為誘餌，詐騙粉絲得手上千萬日圓的金額。圖擷取自NEWポストセブン

日本youtuber東谷義和開設的「東谷義和のガーシーch【芸能界の裏側】」，靠著爆料演藝圈、體育圈知名藝人及選手的八卦，一舉成為百萬級訂閱的知名youtuber。然而近來卻驚爆東谷以知名韓團「防彈少年團（BTS）」為名目，詐騙多位粉絲錢財，讓他自己成為了醜聞主角。

根據日本媒體「NEWSポストセブン」報導，從去年開始，東谷就以20到30歲的年輕女性為目標，告訴對方自己能夠約到BTS成員，藉此詐騙財物。由於東谷和山田孝之、綾野剛和佐藤健等日本男星及韓國歌手李洪基都熟，也接待過EXO、FTISLAND等韓團，使得不少人信以為真。

受害者指出，東谷會先出示BTS的相關周邊商品照，證明自己因為販售周邊的關係和BTS有所往來，因此也有辦法約到對方見面吃飯等等。此外，他還會提出搭哪個航班出發，入住哪個旅館，哪時的飛機回程等等細節資訊，甚至連出國相關的防疫資料都有提供，讓人不疑有他。

接著，東谷再以到韓國或美國的機票、住宿等名義，向被害者索取30到60萬日圓（約相當於新台幣68457至136915元）不等的費用。其他像是和BTS一起見面聊天等等的，則作為另外的名目向粉絲要錢。但到了要出發之前，東谷就會以新冠肺炎疫情為由，一再延期出發的時日，費用自然一概不做退還。

報導推估，遭到東谷詐騙的受害者約有20人左右，每個人都被騙走數十萬甚至百萬圓日幣以上的財產，總計金額達千萬日幣（相當於新台幣230萬元）以上。更過份的是，由於東谷沉迷賭博，因此這些錢財幾乎全部都已經賠光，還需要靠他人出面來幫忙還債。且除了這次事件之外，本人也還有3億日圓（約相當於新台幣6845萬元）以上的債務積欠，讓這位以爆料藝人醜事聞名的youtuber，如今自己也成了醜聞的男主角。

BTS 醜聞

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