遺願清單派上用場！他私設「公共電話亭」 意外拯救迷路小男孩

公共電話亭已是慢慢被時代淘汰的產物，美國有迷路小孩卻靠它平安與家人團聚，而這個電話亭原來還有故事！明尼蘇達州日前有小男孩報案說迷路了，警方到場發現他是用1個設於民宅前院的電話亭報警，這個電話亭是屋主自資設置，很多人以為是道具電話。屋主戴維斯（Brian Davis）笑說在家門前放公共電話是遺願清單項目，為此花了不少錢，覺得讓大家記起用手機互傳訊息前的生活非常有趣，又認為事件剛好反映公共電話亭仍有用處，不應淘汰掉。事件令網友大呼窩心，想起被認定過時的電話亭，其實真的可以救人一命。

事發於4月9日，明尼蘇達州安多弗市（Andover）警方表示，有個小男孩用當地其中1部僅餘電話亭報案，表示自己走失了，警員到場發現這個電話亭不是設於街角，而是在1戶民居的草坪上。小男孩最終平安回家與祖父團聚。警方都感到好奇，認為新世代應該不熟電話亭，幸好它發揮功用，救了小童一命。

其實這個電話亭說是公共卻又全非公共，因為是居民戴維斯出資設置的，事發後其家居因而爆紅，收到許多州內居民訊息，更專程到來打卡。戴維斯受訪表示，安裝公共電話亭是遺願清單項目，去年秋天一時興起購買，放了在車庫幾個月才認真搞。他笑言大家現在都用手機互傳短訊，想藉此提醒大家以前人類是這樣聯絡和生活的。

事發當日他有見到小男孩在屋外，現在回想以獨自外出來說，男孩似乎年紀太小了，男孩走近電話亭，沒多久就有3輛警車趕至。戴維斯亦有出門了解，原來男孩用電話亭報案，警員笑言經過時見到以為是道具，沒料到真的可以使用。

戴維斯一時興起設置電話亭，過程花了不少錢，希望藉此讓大家記起用手機傳訊息前，人們是怎樣聯絡的。 圖／截自kare11新聞

戴維斯為設置公共電話花了800美元，另外要每月支付20美元固網電話費，裝公共電話亭無利可圖，反而要付不少金錢。他對於小男孩懂得用這個電話及知道如何報警更為吃驚，還好致電911求救是免費的，事件證明公共電話亭仍有用處，或許市內應該設置更多，而不是將它們淘汰。

事件令網友大為感觸，許多父母分享帶孩子看公共電話亭的照片，認為大家總是覺得電話亭已過時，「電話亭可以救人一命，讓它們回歸吧」，又指那名小男孩一定是太害怕才不敢拍門求救，還好懂打電話。部分留言提到，對於有家庭問題的小孩，公共電話可能是求救窗口，建議在公廁附近設置，另外不是每個家庭都有經濟能力為小孩買手機，故電話亭仍有其意義。

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文章授權轉載自《香港01》