聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛機上唱詩歌惹議 新加坡教會力挺

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
日前1名新加坡基督徒在飛機上高唱詩歌的影片，在網路上流傳與點閱後，引發褒貶參半。（網絡截取）
日前1名新加坡基督徒在飛機上高唱詩歌的影片，在網路上流傳與點閱後，引發褒貶參半。（網絡截取）

新加坡是個歡迎多文化與多宗教的地方。」日前1名新加坡基督徒在飛機上高唱詩歌的影片，在網路上流傳與點閱後，引發褒貶參半。對此，當地教會對於會友在飛機上與乘客分享詩歌給予肯定，並認為從中可發現新加坡是個尊重多元文化與宗教的地方。

機上唱詩歌看法兩極

發文者小傑克詹茲表示，飛機上的這些基督徒過去曾協助烏克蘭難民給予人道救援，他指出，「戰事爆發後第二天，我們團隊就到了烏克蘭。在這趟航班上，我們的團隊有先去找空服員，問他們能否與乘客分享一首歌？」

據《雅虎新聞》報導，新加坡3:16教會牧師諾曼在19日的臉書上指出，自己教會的信徒在飛機上拿吉他唱詩歌的行為，引起對他人灌輸自己宗教的批評，不過，他認為，「新加坡這個國家美麗的地方在於不會排除宗教行為或看法，反而是個中立平台，可以自由展現所有文化。」

當事人梁竣宏（譯音）則表示，機長已經為乘客介紹過自己與其他團員，而且唱歌時使用了6種語言。

政客表示不認同

據《紐西蘭先驅報》報導，梁竣宏與其他歌手是在飛機上吟唱《祢真偉大》詩歌，該段影片在抖音貼出48小時後，吸引超過3,000萬次點閱。對此，美國議員伊爾汗•奧馬爾表示並不認同這種作法，身為穆斯林的她在推特上表示，「如果我的家人在擠滿人的飛機上禱告又會怎麼樣？」

有人看完影片後仍批評表示，「拜託別再將你的基督信仰強加在他人身上，」也有人指出，「身為同樣信仰的人，我在此懇求你別這麼做，這種事只會把人推得遠遠的，」但也有人支持教會的立場與歌手的行為，「我希望自己能有他的勇氣，做得很棒。」

【更多精采內容，詳見

新加坡

延伸閱讀

衝市占 滙豐私人銀行門檻大降

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

澎湖＋3 台女搭飛機出差確診 曾出遊七美、望安

Omicron防疫政策的決斷時刻：台灣疫情走向將成下一個香港還是新加坡？

相關新聞

日本團隊首創iPS細胞人造淚腺 有望助治療乾眼症

日本大阪大學研究團隊以誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）成功製作出類似人眼淚腺的立體性組織，這是全球第一個成功案例，將來有...

飛機上唱詩歌惹議 新加坡教會力挺

「新加坡是個歡迎多文化與多宗教的地方。」日前1名新加坡基督徒在飛機上高唱詩歌的影片，在網路上流傳與點閱後，引發褒貶參半。對此，當地教會對於會友在飛機上與乘客分享詩歌給予肯定...

楊紫瓊「媽的多重宇宙」扮神力亞裔媽 感動移民觀眾

由女星楊紫瓊主演的美國奇幻動作片「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)3...

曾說「亞裔少一點會更好」賓大女教授種族歧視 學生團體要求停職

賓州大學(University of Pennsylvania)法學院教授艾咪‧瓦克斯(Amy Wax)連續出現種族歧視...

2歲男童患罕病天生有「雙陰莖」 母1句話讓醫生決定切大留小

巴西1名2歲男童不幸患有500萬分之一機率、紀錄上只有100人曾患的極罕見先天性疾病「雙陰莖（Diphallia，又稱雙頭龍）」，出生時就有2條陰莖，最終醫生決定進行切除手術...

影／女子血壓突降 踉蹌掉入進站火車跟月台之間的空隙

阿根廷運輸部門近日釋出一隻戲劇性的監視器影像，可見到一班火車正在進站時，有名身穿白色連身裙的女子跌跌撞撞地走向月台邊緣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。