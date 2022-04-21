飛機上唱詩歌惹議 新加坡教會力挺

「新加坡是個歡迎多文化與多宗教的地方。」日前1名新加坡基督徒在飛機上高唱詩歌的影片，在網路上流傳與點閱後，引發褒貶參半。對此，當地教會對於會友在飛機上與乘客分享詩歌給予肯定，並認為從中可發現新加坡是個尊重多元文化與宗教的地方。

機上唱詩歌看法兩極

發文者小傑克詹茲表示，飛機上的這些基督徒過去曾協助烏克蘭難民給予人道救援，他指出，「戰事爆發後第二天，我們團隊就到了烏克蘭。在這趟航班上，我們的團隊有先去找空服員，問他們能否與乘客分享一首歌？」

據《雅虎新聞》報導，新加坡3:16教會牧師諾曼在19日的臉書上指出，自己教會的信徒在飛機上拿吉他唱詩歌的行為，引起對他人灌輸自己宗教的批評，不過，他認為，「新加坡這個國家美麗的地方在於不會排除宗教行為或看法，反而是個中立平台，可以自由展現所有文化。」

當事人梁竣宏（譯音）則表示，機長已經為乘客介紹過自己與其他團員，而且唱歌時使用了6種語言。

政客表示不認同

據《紐西蘭先驅報》報導，梁竣宏與其他歌手是在飛機上吟唱《祢真偉大》詩歌，該段影片在抖音貼出48小時後，吸引超過3,000萬次點閱。對此，美國議員伊爾汗•奧馬爾表示並不認同這種作法，身為穆斯林的她在推特上表示，「如果我的家人在擠滿人的飛機上禱告又會怎麼樣？」

有人看完影片後仍批評表示，「拜託別再將你的基督信仰強加在他人身上，」也有人指出，「身為同樣信仰的人，我在此懇求你別這麼做，這種事只會把人推得遠遠的，」但也有人支持教會的立場與歌手的行為，「我希望自己能有他的勇氣，做得很棒。」

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