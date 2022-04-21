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2歲男童患罕病天生有「雙陰莖」 母1句話讓醫生決定切大留小

香港01 / 撰文/布萊恩
巴西1名2歲男童不幸患有500萬分之一機率、紀錄上只有100人曾患的極罕見先天性疾病「雙陰莖」，出生時就有2條陰莖，最終醫生決定進行切除手術。示意圖/ingimage
巴西1名2歲男童不幸患有500萬分之一機率、紀錄上只有100人曾患的極罕見先天性疾病「雙陰莖」，出生時就有2條陰莖，最終醫生決定進行切除手術。示意圖/ingimage

巴西1名2歲男童不幸患有500萬分之一機率、紀錄上只有100人曾患的極罕見先天性疾病「雙陰莖（Diphallia，又稱雙頭龍）」，出生時就有2條陰莖，最終醫生決定進行切除手術，砍掉了較大的陰莖，相關病例獲刊登於國際期刊。

據英國《每日郵報》報導，國際期刊《小兒科泌尿學期刊》（Journal of Pediatric Urology）近日分享病例，巴西1名2歲男童患有天生的罕見病「雙陰莖（Diphallia）」，其中以左邊的陰莖體積較大。

醫療團隊原本計劃切除男童右邊較小的陰莖，但男童母親指出，男童只能透過右邊的陰莖小便，而團隊經核磁共振（NMR，Nuclear Magnetic Resonance）檢查亦發現，男童右邊陰莖和尿道功能正常，左邊陰莖則有異，尿道狹窄導致尿液無法通過，最終基於尿道問題，決定切除男童左邊較大的陰莖。

「雙陰莖（Diphallia）」是極罕見疾病，據報道機率只有500萬分之一，歷史上僅有100宗案例，首宗在1609年出現。「雙陰莖」可分為3種，包括只有龜頭重複、根部分叉和完整雙陰莖，目前未知患病原因；有學者認為，「雙陰莖」是生殖器官在子宮發育時偶然出現的情況。

不過，「雙陰莖」並非一定有缺陷，據報道，烏茲別克過去亦有1名男童患「雙陰莖」，生活7年沒有出現身體不適，而其2條陰莖排尿功能均正常。

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文章授權轉載自《香港01》

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