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10歲女出國比賽玩「大冒險」遭4人性侵 影片曝光傳校方逼驗孕

聯合新聞網 / 綜合報導
奈及利亞一名10歲女學生，日前代表校方赴杜拜參加世界學校運動會，不料在下榻飯店遭同校4名男學生性侵。示意圖／ingimage
奈及利亞一名10歲女學生，日前代表校方赴杜拜參加世界學校運動會，不料在下榻飯店遭同校4名男學生性侵。示意圖／ingimage

奈及利亞一名10歲女學生，日前代表學校遠赴杜拜參加世界學校運動會（World School Games），趁休息空檔在下榻飯店和同學玩「真心話大冒險」，殊不知女學生竟遭4人性侵，過程還被拍成影片PO網瘋傳，女學生母親指控校方在醜聞爆發後，以檢測新冠肺炎為由偷偷帶受害女學生去驗孕。

綜合外電報導，女學生就讀奈及利亞最大城市拉哥斯的克里斯蘭德學校（Chrisland school），3月8日到14日代表校方前往杜拜參加世界學校運動會，趁著休息空檔，一行人在下榻飯店玩起真心話大冒險打發時間。不料這場遊戲最後演變成集體性侵，受害女學生遭另外4名男學生侵犯，過程甚至被拍成影片上傳Instagram

女學生母親表示，孩子返國後表現沒有異常之處，直到發現可怕的影片後才知道孩子被性侵，得知寶貝女兒慘況後，她提出申訴要求校方處理性侵案件。雖然校方將涉事的4名男學生停學，但被害女學生竟也遭到停學處分，令家長大為光火的事情不只這件，受害女學生母親指控，校方甚至以檢測新冠肺炎為藉口，偷偷帶女學生去驗孕。

對此校方回應，基於防疫規定，學生回國後皆接受PCR檢測，絕無偷帶受害女學生進行驗孕。另外，根據當地法律，製造、散布、接收或持有兒童色情影像，可判處14年徒刑。

性侵 奈及利亞 Instagram

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