加州24歲女多年爭取做絕育終成功 背後有洋蔥：盼尊重我的決定

結婚生育看似平常的事，現時仍然存在「傳宗接代」的思想，有人甚至認為女生一輩子從未生育稱不上為「女人」，不過女生是否理應生育兒女，才是正常呢？美國加州有一名24歲的女生為了「絕育」獨力爭取了長達六年時間，近期終成功進行絕育手術，到底是什麼非做不可的原因讓她如此堅持呢？

Abby片中自爆早於19歲已一直爭取進行絕育手術，足足長達六年終於有位醫生願意幫自己「達成願望」。（IG@abbysworldsastage）

日前，美國加州有一名24歲名Abby Ramsay的女生於個人社交平台興奮地宣布自己終於成功進行絕育手術：「I finally found a doctor who listened」。Abby Ramsay是一名模特兒及演員，因於社交平台上傳一段慶祝做絕育手術影片而引起網民熱論，片上她相當興奮地打開「congratulations」字樣的盒子，原來盒中放了一份有關絕育手術的文件。

Abby Ramsay片中自爆早於19歲已一直爭取進行絕育手術，足足長達六年終於有位醫生願意幫自己「達成願望」，如今成功進行手術使她既開心又興奮。其實Abby自小成長於一個虔誠的基督教家庭中，一直被灌輸長大後成家立室、生兒育女的觀念。直到Abby 16歲那年，突然認為人生並不一定只限於生兒育女，從此決定自己將不會生孩子。

另外，Abby Ramsay家中有卵巢癌的家族史，進行絕育的話能夠避免把遺傳病傳給下一代。直到19歲成年後，她決心進行絕育手術，可惜被多名醫生拒絕。醫生們更認為Abby的情緒、精神上可能出現疾病，相比絕育，建議她進行精神方面的治療。有醫生否定她所有想法及決定，建議她不想生育，可進食避孕藥。不過Abby多次表明進食避孕藥後，身體感到不適，可是醫生沒有理會。

Abby Ramsay家中有卵巢癌的家族史，進行絕育的話能夠避免把遺傳病遺傳給下一代。（IG@abbysworldsastage）

儘管Abby Ramsay把家族史告知醫生，但醫生卻認為絕育並非必要的手術，認為她過分年輕，擔心她將來後悔，而一直無視她的要求。Abby認為大家因她的年紀，想法跟同年的人不同，而無視她的決定。

到了去年12月，Abby Ramsay遇上人生的「恩人」，女醫生花了5分鐘聽取Abby的想法及決定後，同意她的絕育手術申請，更為她做出度身訂造的方案；雙側輸卵管摘除手術以及子宮內膜消融術，整個手術合共11.6萬美元，扣除醫療保險後，最終花了約1,000美元完成手術。

長達6年，Abby Ramsay終「圓夢」並表示自己終於可以享受真正的人生。絕育後的Abby生活愉快，跟男友亦相當甜蜜。Abby認為，人人對於生兒育女的看法都不一，應該得到尊重。

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文章授權轉載自《香港01》