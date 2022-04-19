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高中生減肥節食上癮「暴瘦剩36公斤」 醫警告：晚1周就醫恐喪命

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本高中生原本想減肥，卻對節食上癮，導致最後體重只剩36公斤。情境示意圖。圖／Ingimage
一名日本高中生原本想減肥，卻對節食上癮，導致最後體重只剩36公斤。情境示意圖。圖／Ingimage

有些小孩邁入青春期，會在意別人的注視眼光，只要身材稍為豐腴，就會開始瘋狂減肥，卻用了不健康的方式。日本一名高中生怕被嫌胖，透過節食減重，但漸漸地討厭吃肉、挑剔飯菜，還表示自己只吃冰淇淋、紫菜就能過活，最後暴瘦剩36公斤，在醫院住了3個月。

根據《日本Yahoo》報導，一名來自福岡縣的高中生表示，原本國中體重有67公斤，但擔心朋友笑他胖，上高中便積極減肥，期間透過調整飯量、減少配菜，有成功瘦下來，但仍覺得自己要再更瘦才行。

該名高中生說道，因為疫情影響，學校很多課外活動取消，在家時間變多，便將所有注意力都放在飲食上。他開始嫌飯菜太油，討厭吃肉、魚，每一餐只吃一點點，還嘮叨著自己只要吃冰淇淋、優酪乳和紫菜，但他的體重開始急劇下降，到了2021年6月只有43公斤。

「我不知道該怎麼辦」，高中生看到體重數字嚇了一跳，他不曉得為何不想吃飯會那麼嚴重，頓時很心慌，也趕緊通知爸媽，在網路搜尋聯絡能治療飲食失調的大型醫院。

後來該名高中生被醫生診斷患有「神經性厭食」，一直到確定入院治療已經拖到9月，當時體重僅剩36公斤，「我的醫生告訴我，如果晚一周，我的生命就會很危險」。當時高中生進食相當困難，只能透過鼻胃管灌食，並同時接受心理治療，在醫院住3個月。而高中生母親看了相當心疼，表示如果能早點察覺兒子節食行為，就能讓他早點接受治療。

高中生則坦言，當時減肥不想讓家人知道體重過輕，怕受到阻止，會謊報一個「標準體重數字」還會厭食到把餐盒偷偷扔掉，這也造成他病態消瘦。目前升上大學的他有持續到醫院治療，遺憾地說身體不能恢復過來，「不能像以前沒事的時候自在吃飯了」。

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