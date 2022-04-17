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泡溫泉驚見監視器 女氣炸質問業者辯稱「只是擺設」

香港01 / 撰文／李納德
女生浸完走到淋浴區，發現天花板有個閉路電視。 圖／翻攝臉書
女生浸完走到淋浴區，發現天花板有個閉路電視。 圖／翻攝臉書

酒店溫泉區竟裝有閉路電視？泰國有女網民日前發文，稱入住當地1間著名酒店浸溫泉時，按規定脫光衣服及只帶1條毛布進出溫泉區，但她浸完才發現，淋浴位置的天花板居然有個360度的閉路電視。她後來找上酒店經理質問，對方竟然解釋那閉路電視只是個擺設，沒有運作，在未提供證據下，只送了免費下午茶上房安撫了事。不少網民質疑酒店在淋浴空間設閉路電視可能違法，又認為問題不是裝置有沒有運作，而是根本不應有閉路電視。

旅客平日或擔心住酒店被人偷拍，入房都會檢查有沒有隱藏鏡頭，但這次居然是在天花板裝了大大個閉路電視！有泰國女網民在當地facebook群組大爆，她早前趁潑水節假期入住春武里府1間知名酒店浸溫泉，未料發生嚇人事件，呼籲大家度假去按摩、水療及浸溫泉都要小心。

樓主稱，入住時有名男職員為她服務，提到如要使用溫泉區域，客人必須脫光衣服才能到溫泉區，並且只可以用1條毛布遮蓋身體，浸溫泉時毛巾要放在池邊，這其實也是正常規定。不過樓主浸完溫泉去淋浴區時，才發現天花板有個能360度拍攝的閉路電視，但酒店職員未曾提及客人會被拍攝。

樓主質問職員無果，轉而找上經理查問，對方竟解釋那個閉路電視是個擺設，並沒有開啟運作，叫她不用擔心，但經理未提出任何證據去證明裝置沒有運作。酒店經理其後送了免費的下午茶給她作安撫，打算就此了事。

網民看完閉路電視的照片大驚，認為如果有在運作，女客人裸體都被拍光，毫無私隱可言，呼籲樓主公開酒店名，「住酒店時要擔心的東西愈來愈多」，又有人認為在淋浴空間設閉路電視可能違法，「這是侵犯私隱吧」，直言問題不是有沒有運作，而是該區域根本不應有閉路電視。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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