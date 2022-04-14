太陽系外訪客 美太空司令部證實星際流星造訪地球

根據最近公布的美國太空司令部文件，研究人員發現了首枚已知撞上地球的星際流星。

所謂的星際流星是來自太陽系以外的太空岩石，非常罕見。這枚名為CNEOS 2014-01-08的星際流星，2014年1月8日撞上巴布亞紐幾內亞（Papua NewGuinea）東北部外海。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這枚星際流星是西拉（Amir Siraj）2019年在哈佛大學就讀時，和教授共同撰寫一份研究報告時意外發現。

西拉當時和哈佛大學教授羅布（Abraham Loeb）合作研究2017年發現的太陽系首枚已知星際天體Oumuamua。

西拉決定透過美國國家航空暨太空總署近地天體研究中心（NASA's Center for Near-Earth Object Studies）資料庫，尋找其他的星際天體，而在數天內發現他認為是一枚星際流星的天體。

首先吸引西拉目光的是這枚流星的高速。這枚流星以相對於地球每秒45公里的速度移動，地球則是以大約每秒30公里的速度繞行太陽。由於研究人員測量流星移動的速度是在移動行星上的速度，因此，每秒45公里並非這枚星際流星真正的速度。

所謂的日心速度是測量流星相對於太陽的速度，是測定流星軌道的準確方式。這是根據流星撞上地球的角度來計算。而行星以定向方式繞行太陽，因此流星可能是迎面撞上地球，代表和地球移動方向相反，或從地球後側撞上，則意味著和地球移動的方向相同。

既然這枚流星是從後側撞上地球，西拉計算得出這枚流星相對太陽的真正移動速度約每秒60公里。

接著他繪製流星的軌道，並發現這枚流星運行的軌道，並非像其他流星的封閉軌道，意味著這枚流星不像其他流星繞行太陽，而是來自太陽系以外的太空。

西拉指出：「這枚流星可能是由其他恆星所產生，被那個恆星的行星系統踢出，剛好來到我們的太陽系，撞上地球。」

由於羅布和西拉的資料來自NASA的近地天體研究中心的資料庫，但這個資料庫並未提供數據的準確度資訊，因此無法在期刊發表。

兩人經過多年努力終於獲得美國太空司令部副司令蕭奧（John Shaw）來函證實，這確實是一枚星際流星。

西拉在收到美國太空司令部來函證實後表示，他的研究團隊正在努力重新申請在科學期刊發表這些研究發現。

西拉也打算成立一個團隊，試圖找到這枚撞上地球的星際流星的一部分，不過，他坦承由於計畫規模過於龐大，恐怕不太可能。