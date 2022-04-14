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23歲女遭男友逼吞11粒墮胎藥 其中2粒「塞下體」慘死

香港01 / 撰文/布萊恩
印尼1名23歲女子遇人不淑愛上已婚渣男，因對方不願負責，結果只好使用了11粒墮胎藥，包括其中2粒直接塞入下體，結果女子身體無法負荷，送院不治身亡。示意圖/ingimage
印尼1名23歲女子遇人不淑愛上已婚渣男，因對方不願負責，結果只好使用了11粒墮胎藥，包括其中2粒直接塞入下體，結果女子身體無法負荷，送院不治身亡。示意圖/ingimage

戀上渣男隨時毀掉一生！印尼1名23歲女子遇人不淑愛上已婚渣男，因對方不願負責，結果只好使用了11粒墮胎藥，包括其中2粒直接塞入下體，以便墮胎替渣男瞞騙妻子，結果女子身體無法負荷，送院不治身亡。目前渣男已被拘捕，承認逼女子墮胎是因為害怕外遇被妻子發現，他可能要面臨最高10年刑期。

綜合外媒報道，事發於印尼明古魯省Kepahiang區，1名23歲女子因為胃痛惡心嘔吐，到醫院治療後不治。由於女子的死因有可疑，警方跟進調查後發現，死者已懷孕11周，惟其已婚男友又不願意負責任，於是透過在醫院工作的朋友開假處方購買墮胎藥，最終死者約1周內分2次使用共11粒墮胎藥，身體無法負荷，送院後身亡。

警方事後拘捕27歲渣男及其在醫院工作的2名朋友，渣男作供時曝出更驚人情節，指他逼死者使用墮胎藥時，其中2粒竟直接塞入下體生殖器，而他承認因為害怕外遇被妻子發現，才會要求死者墮胎。目前3人因墮胎罪可能面臨最高10年刑期。

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文章授權轉載自《香港01》

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