快訊

獨／直播現場4主持3人確診 小鐘出外景驚陷染疫危機

竹北落後又破舊？ 網評這兩地同是竹北市卻差很大

印度出現「偷橋賊」整條橋偷走 村民高興廢橋終被拆才發現都是賊

香港01 / 歐敬洛
圖為4月10日，印度教徒報報道有關那橋正被拆除時的模樣。圖擷自The Hindu
圖為4月10日，印度教徒報報道有關那橋正被拆除時的模樣。圖擷自The Hindu

印度警方日前搗破一批偷竊集團，拘捕了8人。但他們不是偷別的東西，而是「偷一座橋」，他們把一個被棄置多年的鐵橋解體後拿去變賣，正在村民感謝終於有人願意拆除一條無用廢橋時，才發現原來都是賊。

英國廣播公司（BBC）4月11日報道，指事發在上周5日，一班約4、5人的工作人員，連同州政府灌溉部門的一些人，駕着一台挖土機和拆卸工具，來到薩薩拉姆市附近的阿米亞瓦爾村（Amiyavar），開始動工拆卸一幢橋。

當地村民很高興，因為這座18米的鐵橋，在2000年左右已沒再運用。橋身日久失修，鐵早已生鏽。村民都改用另一條用混凝土建設的橋出入，這座鐵橋一直被廢棄在該地。而正好在這群人員前往該村數天前，村長才致函當局，要求清拆這條廢橋，因他曾目睹有牛甚至人的屍體卡在橋樑下的河流，發出惡臭。

當地村民就看着一群工人日以繼夜地工作，把廢橋逐步清拆至完成，沒有人懷疑他們的身分。直到鄰近村莊的人聽說橋終於被拆掉，有人致電當局查詢，才發現根本沒有批出拆橋工作。負責前來拆橋的灌溉部門人員，懷疑私下雇用工人清拆橋樑，把廢鐵拿去賣錢。

警方在拘捕的8個人中，包括了兩名灌溉部門官員、貨車司機，和廢品回收站的老闆，目前最少還有4個人在逃。警方起獲了一部挖土機、氣割炬、多個氣樽、一輛貨車和247公斤的金屬。

印度盜取公共設施金屬變賣的事件很常見，在許多地方都有小偷會偷走水管、井蓋、甚至火車上的馬桶也不放過。在數年前印度鐵路公司宣布會翻新列車內的廁所，並表明會以鐵練鎖着金屬部分以防被偷走。

當然這情況不只印度，在美國、英國和其他歐洲地區也會發生，鐵路的設施經常會成為目標。

延伸閱讀：

拜登與莫迪視像會談　強調增購俄國石油不合乎印度利益

亞洲與中東疫情｜累計確診破1億印度最多　激增因BA.2傳播力強

文章授權轉載自《香港01》

印度

延伸閱讀

清冠一號防重症 確診者居家照護將可視訊處方用藥

四方安全對話首贈疫苗 柬埔寨獲32.5萬劑

豐泰 Q1每股賺2.33元

印度未對俄制裁還猛「加油」 拜登親自出馬施壓

相關新聞

政府補助都是愛國爛片？他揭這個國家電影產業的真面目

俄烏戰爭爆發以來，迪士尼、華納兄弟影業、環球影業等美國片商皆暫停在俄國上映電影，相關抵制行動更擴及美商在俄國投資拍攝、代理發行的俄國電影。此外，各大影展也做出政治表態，紛紛表明不歡迎俄羅斯官方代表，但同時也表示不該以「國籍」為標準，完全禁止俄國電影參賽、參展，應關注並支持那些反戰藝術家的作品。如今，坎城影展即將公布今年（2022年）的片單，其中會有多少來自烏克蘭及俄羅斯的作品成為全球關注焦點。

印度出現「偷橋賊」整條橋偷走 村民高興廢橋終被拆才發現都是賊

印度警方日前搗破一批偷竊集團，拘捕了8人。但他們不是偷別的東西，而是「偷一座橋」，他們把一個被棄置多年的鐵橋解體後拿去變賣，正在村民感謝終於有人願意拆除一條無用廢橋時，才發現原來都是賊。

救觀光泰國盼穩住疫情 潑水節連3年禁打水仗

COVID-19疫情陰影未散，泰國的潑水節今年連續第三年無水可潑，民眾和遊客雖然失望無法享受打水仗樂趣，但也能理解政府防...

解決半導體人才荒 南韓新政府將設相關技術大學系所

在尹錫悅領導的新政府即將上任之際，南韓總統過渡委員會12日宣布，將指定某些大學轉型為專攻半導體技術的學校，並將開設一間半...

影／少年在龍捲風意外中癱瘓 3個月後奇蹟步出醫院

美國14歲少年凱爾（Kyle Koehn）在去年12月一場龍捲風席捲家園後不幸癱瘓，經過數月靜養復健，奇蹟地站起來走出醫院。

寵物出入境也要護照 各國規範不同

不只是人需要護照！寵物出入境需要準備多項證明，但不同國家針對寵物通關的規範大不同，如歐盟已祭出「寵物護照

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。