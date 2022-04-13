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影／少年在龍捲風意外中癱瘓 3個月後奇蹟步出醫院

聯合新聞網 / 綜合報導
14歲少年在龍捲風意外中癱瘓，3個月後奇蹟步出醫院。圖／取自youtube
14歲少年在龍捲風意外中癱瘓，3個月後奇蹟步出醫院。圖／取自youtube

美國14歲少年凱爾（Kyle Koehn）在去年12月一場龍捲風席捲家園後不幸癱瘓，經過數月靜養復健，奇蹟站起來並走出醫院。

凱爾的父親達爾文說，龍捲風來襲時他聽見房子碎裂聲就失去知覺，醒來時發現大部分家人躺在田裡，凱爾則「降落」在離他們比較遠的地方。達爾文聽到凱爾的哀號聲，知道他傷勢嚴重。

凱爾則對當時的疼痛沒留下太深刻的印象，只記得「又濕又冷」。事發2週後，凱爾被轉診到兒童醫院。主治醫生西蒙絲表示：「凱爾所有脊椎骨都骨折了。他肚臍以下部位失去知覺。」

凱爾很快理解自己很難再次學會走路，但醫療團隊推動他持續前進。凱爾的父母一開始無法照顧他，因為他們也在修復自己因龍捲風受的傷。凱爾的母親金百麗（Kimberly）透露，他們在龍捲風意外發生後6周才見到凱爾。

即使面對層層阻礙，凱爾仍每天持續在跑步機上行走並練習爬樓梯。在意外發生3個月後，凱爾出院了並自行走出醫院。他的學校安排1輛公車接他，好讓他的親友可以迎接他的歸來。

凱爾感謝醫療團隊給予他的支持：「他們是最棒的！」主治醫生西蒙絲則指出，凱爾往後還要經歷漫長的康復之路，但她期盼凱爾能「繼續進步並重拾有趣的青少年活動」。

龍捲風 復健 美國 公車 骨折

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