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寵物出入境也要護照 各國規範不同

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
各國寵物入境規範大不同，民眾出遊前須詳查資訊。路透
各國寵物入境規範大不同，民眾出遊前須詳查資訊。路透

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】不只是人需要護照寵物出入境需要準備多項證明，但不同國家針對寵物通關的規範大不同，如歐盟已祭出「寵物護照」；寵物入境在澳洲須隔離10天。寵物旅行專家表示，「儘早準備」相關證照才是上策，除了整備證明資料外，讓寵物適應長時間待在乘具上、向各地動物協會確認當地資訊都很重要。

歐盟早有寵物護照

CNN》報導，為了預防動物疾病流傳，各國對寵物出入國境都層層把關，如在中國、俄羅斯雖沒有官方的寵物通關證件，但需要整合多項資料與文件才能入境；美國則要求寵物入境前須進行螺旋蟲等疾病的檢查、身上不能帶有泥土、稻草等。

而歐盟有「寵物護照」制度，民眾只要一證在手，就能帶著毛小孩往返歐盟各國，但該護照只能由歐盟成員國批准的獸醫簽發，不接受英國、美國或其他國家的認證。他國遊客想進入歐盟的寵物，則需要植入晶片、接種狂犬病疫苗，且年齡得超過 12 週。

而在英國脫歐之後，對寵物入境的規範相對嚴格許多，除了晶片、接種疫苗等要求之外，更嚴禁鬥牛犬、日本土佐犬等品種入境。如果民眾沒有正確填寫或忘記攜帶相關文件，將導致毛小孩被拒絕登機，或入境後要被隔離長達4個月的時間。

儘早準備是上策

專家表示，無論攜帶寵物的民眾是要面對哪一國的入境措施，最好的策略都是「及早準備」。狗狗訓練師迪巴瑞認為，如果有攜帶寵物旅遊的打算，「讓寵物適應旅行過程」就是重要的事前準備，因為寵物登機需要長期關在板條箱中，會因恐懼而有吠叫、竄動的情形，但在寵物接受相關訓練後，就能減緩該狀況。

美國運輸安全管理局（TSA）》提出幾項寵物旅遊的建議，如「善用牽繩」，確保寵物不會被機場嘈雜的環境嚇壞；「不要讓寵物進安檢X光機」，把狗狗身上的配件提前收好；「提前排隊找獸醫」，因為飛機上並沒有寵物救濟站，預先進行檢查，減少寵物的突發狀況。

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