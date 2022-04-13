房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」 媽媽見狀崩潰大哭10分鐘
英國22歲女性瓊絲（Kerry Jones）和伴侶強森（Callum Sheriff Johnson）去年10月搬家後花了4000多英鎊（約合新台幣15萬元）裝修室內，豈料日前竟遭2個女兒拿黑色油漆「整組洗黑」讓她不禁崩潰大哭。
瓊絲回想起事發那天早上，強森喚醒她，接著2人就發現整間房子全是4歲萊西雷（Lacie-Rae）和2歲伊麗莎-斯凱（Eliza-Skye）的「創意成果」。
目瞪口呆的瓊絲拍下當時的慘狀，只見黑色腳印一路從走廊通向客廳，牆壁上佈滿小手印。
瓊絲說女兒們趁父母睡覺時，自行打開B&Q的黑色油漆，將油漆塗抹在咖啡桌和全新75英鎊（約合新台幣2800元）的地毯，並在2張沙發留下污漬。她們全身上下也都塗抹了黑色油漆。
瓊絲將這段影片分享到社群平台上，她開玩笑說要送走2個孩子，因為她們「以為這房子是她們的藝術畫廊，毀了一切」。瓊絲和強森現在擔心要價500英鎊（約合新台幣18000元）的沙發無法修復。
許多網友覺得小女孩天真可愛，但也同情瓊絲遇到「最糟糕的狀況」。
瓊絲透露自己當下震驚到完全說不出話來，嘴巴張得大大，眼淚從臉上流下來。強森則有點抓狂對著女兒說：「看看房子」，但女兒盯著他們說自認沒做錯事。
瓊絲表示：「我很生氣，但她們是孩子，她們還不明白自己做錯什麼，所以你不能生她們的氣。孩子是我的生命，所以我不會尖叫並對她們生氣。我忍住了。」
瓊絲指出自己在分享影片前，坐在沙發上整整哭了10分鐘，接著意識到眼淚並不能解決這個問題。她和強森清洗好女兒後送她們進臥室，萊西雷擁抱了瓊絲並道歉，而伊麗莎-斯凱還是不明白她做錯什麼。
B&Q發言人聽聞消息後發表聲明：「哦，天哪，看來瓊絲女士需要一些協助來扭轉她的意外改造。我們想為她提供一張禮品卡，幫她恢復房間原貌。」
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