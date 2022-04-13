快訊

直播／疫情燒進台鐵、郵局 指揮中心14時說明

今上路停課新標準9大QA抓重點 不跟進縣市名單一次看

房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」 媽媽見狀崩潰大哭10分鐘

聯合新聞網 / 綜合報導
房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」。圖／取自mirror
房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」。圖／取自mirror

英國22歲女性瓊絲（Kerry Jones）和伴侶強森（Callum Sheriff Johnson）去年10月搬家後花了4000多英鎊（約合新台幣15萬元）裝修室內，豈料日前竟遭2個女兒拿黑色油漆「整組洗黑」讓她不禁崩潰大哭。

瓊絲回想起事發那天早上，強森喚醒她，接著2人就發現整間房子全是4歲萊西雷（Lacie-Rae）和2歲伊麗莎-斯凱（Eliza-Skye）的「創意成果」。

目瞪口呆的瓊絲拍下當時的慘狀，只見黑色腳印一路從走廊通向客廳，牆壁上佈滿小手印。

瓊絲說女兒們趁父母睡覺時，自行打開B&Q的黑色油漆，將油漆塗抹在咖啡桌和全新75英鎊（約合新台幣2800元）的地毯，並在2張沙發留下污漬。她們全身上下也都塗抹了黑色油漆。

瓊絲將這段影片分享到社群平台上，她開玩笑說要送走2個孩子，因為她們「以為這房子是她們的藝術畫廊，毀了一切」。瓊絲和強森現在擔心要價500英鎊（約合新台幣18000元）的沙發無法修復。

許多網友覺得小女孩天真可愛，但也同情瓊絲遇到「最糟糕的狀況」。

瓊絲透露自己當下震驚到完全說不出話來，嘴巴張得大大，眼淚從臉上流下來。強森則有點抓狂對著女兒說：「看看房子」，但女兒盯著他們說自認沒做錯事。

瓊絲表示：「我很生氣，但她們是孩子，她們還不明白自己做錯什麼，所以你不能生她們的氣。孩子是我的生命，所以我不會尖叫並對她們生氣。我忍住了。」

瓊絲指出自己在分享影片前，坐在沙發上整整哭了10分鐘，接著意識到眼淚並不能解決這個問題。她和強森清洗好女兒後送她們進臥室，萊西雷擁抱了瓊絲並道歉，而伊麗莎-斯凱還是不明白她做錯什麼。

B&Q發言人聽聞消息後發表聲明：「哦，天哪，看來瓊絲女士需要一些協助來扭轉她的意外改造。我們想為她提供一張禮品卡，幫她恢復房間原貌。」

英國

延伸閱讀

22歲妙齡女被酸民虧長相老「像嗑藥」 一句話反擊引網友共鳴

男見女臀舉200公斤槓鈴想單挑 下一秒結果揭曉「脫帽致敬」

男上網求職誤寄出性病檢查報告 自爆手殘過程「嚇傻了」

男搭機安檢被抓「拐杖裡藏劍」大喊不知情 釣出網友相同經歷

相關新聞

男搭機安檢被抓「拐杖裡藏劍」大喊不知情 釣出網友相同經歷

美國男性本月5日在波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）搭機前接受安檢時，被運輸安全管理局人員發現他的拐杖裡藏了1把刀。該男性稱自己「完全不知道裡面有刀」。

房子才裝修好卻遭孩子「整組洗黑」 媽媽見狀崩潰大哭10分鐘

英國22歲女性瓊絲（Kerry Jones）和伴侶強森（Callum Sheriff Johnson）去年10月搬家後花了4000多英鎊（約合新台幣15萬元）裝修室內，豈料日前竟遭2個女兒拿黑色油漆「整組洗黑」讓她不禁崩潰大哭。

22歲妙齡女被酸民虧長相老「像嗑藥」 一句話反擊引網友共鳴

英國1名22歲媽媽賽克絲（Kendra Sykes）近期在社群平台提到日前遭酸民批評：「看起來很臭老，又長滿痘痘」甚至有人懷疑她嗑藥。對此，賽克絲1句話反擊：

不敢抱怨！德國人見日本精美伴手禮超厭倦 背後原因是這個

許多遊客到日本旅遊時，都會忍不住買包裝精美的伴手禮，還有各種節氣限定的禮盒，讓人眼花撩亂...

受疫情打擊 日、韓出國留學數大降

日、韓留學數深受疫情重創！教育部統計數據中，台灣2020年的出國留學生數仍有7萬多，甚至比疫情前微幅上升，但相比下，南韓2020年留學生數比起前兩年大降41%，僅剩17萬人，日本是跌幅最大的國家，去年申請出國留學的數據還有約2萬人（約降低76%），但日前最新數據顯示，日本2020年出國留學實際人數僅1500人左右，跌幅是誇張的99%。

網紅穿越南傳統服飾大秀性感身材 反遭全網撻伐急道歉

曾被評為身材接近《航海王》的娜美、登上《閣樓》雜誌（Penthouse）的馬來西亞網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi），時常拍攝大膽照片，不吝嗇與網友分享她的曼妙身材。但近日蕭佩兒拍給粉絲的一組福利照片卻反讓她陷入爭議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。