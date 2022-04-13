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男搭機安檢被抓「拐杖裡藏劍」大喊不知情 釣出網友相同經歷

聯合新聞網 / 綜合報導
男搭機安檢時被抓包「拐杖裡藏劍」。圖／取自twitter
男搭機安檢時被抓包「拐杖裡藏劍」。圖／取自twitter

美國男性本月5日在波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）搭機前接受安檢時，被運輸安全管理局人員發現他的拐杖裡藏了1把刀。該男性稱自己「完全不知道裡面有刀」。

運輸安全管理局發言人瓦拉茲（Dan Velez）表示，該男子接受警方偵訊、交出拐杖後就獲准繼續旅行。

運輸安全管理局本月7日在另1名乘客的梳子柄裡也發現藏著1把短劍。運輸安全管理局在官網上指出：「有些隨身攜帶的物品可能會因內容物被沒收，好比藏有劍的拐杖。」

1名網友提到自己的家人也曾「誤帶」過違禁品：「家人曾在國外二手市場買了一根他認為很酷的拐杖，還曾帶著拐杖一起搭機周遊列國。直到90年代末，他的朋友拆開拐杖看，才發現拐杖裡藏著1把劍。」

波士頓 機場 美國 安檢

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